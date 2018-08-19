تفاصيل طرح 100 آلف فدان بالمغرة وغرب غرب المنيا

مدحت إسماعيلأكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة من طرح ما يقرب من 100 آلف فدان، صباح أمس بدون قرعة وب



مدحت إسماعيل

أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة من طرح ما يقرب من 100 آلف فدان، صباح أمس بدون قرعة وبأسبقية التقدم بمنطقتى المغرة، وغرب غرب المنيا.

وأضاف أن عدد الأراضى المطروحة بمنطقة غرب غرب المنيا تزيد على 63 آلف فدان، بعدد 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان فى الأولى، و39 ألفا للأراضى بدون آبار.

وأشار إلى أن دفعة التعاقد المقررة هى %5، ودفعة التسليم %10 للأراضى المتواجد بها آبار، و%5 للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية %5، موضحاً أن فترة السماح تصل إلى سنتين للأراضى المرفقة، و3 سنوات للأخرى، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات.

وأكد على ضرورة تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة فى التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فرداً، وبرأس مال مدفوع %25 من قيمة الأرض، مع تقديم السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال.

وأضاف أنه عقب تأسيس الشركة، فإن على الراغبين فى التعاقد التقدم لشركة الريف المصرى بمستندات شركة الإدارة، لاستلام أمر الدفع 5% كدفعة تعاقد، واختيار قطعة الأرض المراد تخصيصها، على أن يكون ذلك بأولوية سداد دفعة التعاقد.

وأشار الى أن منطقة المغرة مطروح بها 27 آلف فدان، بعدد 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون، وتبدأ الأسعار بـ20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأخرى.

ولفت إلى أن الطرح يشمل إجراءات جديدة من شأنها جذب الجادين دون غيرهم، ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة بعد استبعاد العناصر غير الجادة.

وأضاف أنه تم طرح الأراضى من خلال طرح كراسات شروط دون قصر الطرح على المجموعات التى سبق أن فازت فى القرعات السابقة، أو التى قامت بشراء كراسات الطرح الأول، ومن ثمَّ فإنه فى حال ثبوت عدم جدية أحد أو بعض أفراد المجموعات المتقدمة من قبل، يمكن لرئيس المجموعة إعادة الكراسة القديمة لبنك التعمير والإسكان، واسترداد قيمتها، وتكوين مجموعة جديدة من الجادين فقط، والتقدم بطلب تخصيص بكراسة شروط جديدة.

وأوضح أنه من المقرر استمرار عمليات بيع كراسات شروط الطرح الحالى من مقر شركة الريف المصرى بمدينة نصر، حتى نفاذ أعداد الكراسات المطروحة.