تفاصيل طرح هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 24.43 فدان بنظام التخصيص الفوري لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.

وتقع قطعة الأرض في التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وحددت هيئة المجتمعات العمرانية قيمة 3080 جنيهًا سعرًا للمتر المربع داخل القطعة.

وقالت الهيئة إن النسبة البنائية لا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض، على ألا تزيد النسبة البنائية للعمارات على 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

ولا تزيد النسبة البنائية للفيلات (توين – تاون – كوارتر) على 45%، في حين لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة على 40% من إجمالي المساحة المخصصة لها.

وحددت الهيئة أرضي ودور علوي للفيلات وأرضي و4 أدوار علوية للعمارات، على أن يسمح بإقامة غرف للأسطح لا تزيد مساحتها على 25% من المساحة المبنية وتستغل في التشغيل والخدمات بما لا يتعدى قيود الارتفاع والتي تصل إلى 15 مترا.

الأراضي الخدمية تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي المساحة

وذكرت الهيئة أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، على ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من إجمالي المساحة المخصصة لكل خدمة سواء تجاري إداري أو تعليمي وبالنسبة للنوادي، ولا تزيد نسبة البناء على 20% من المساحة المخصصة، والترفيهي على 10%.

وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع المسموح به أرضي ودورين لجميع الأنشطة، عدا الحضانة أرضي ودور أول لإدارة الحضانة، وبالنسبة للترفيهي والأندية الإجتماعي أرضي وأول، ويسمح بإقامة الأسطح بحيث لا تزيد على 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.