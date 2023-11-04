تفاصيل طرح مصلحة دمغ المصوغات والموازين لأول مزاد لبيع سبائك ذهب وفضة

حددت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم 14 نوفمبر لإجراء أول مزاد علني لبيع سبائك (ذهب – فضة) من خلال المنصة الالكترونية للبورصة المصرية للسلع.

وحسب كراسة الشروط والتي اطلعت عليه ” المال” فمن المقرر ان يبلغ التأمين الابتدائي للمزايدة لتصل الى 2 مليون جنيه على ان يتم سداد المبلغ من خلال منصة البورصة المصرية للسلع في موعد أقصاه 24 ساعة قبل توقيت المزاد وكذلك التسجيل على منصة البورصة المصرية للسلع.

كما سيتم عرض جميع اللوطات الخاصة بالمزاد للمعاينة بمبنة المصلحة في المدة من 6 – 13 نوفمبر الجاري، فيما سيتم تنفيذ المزاد طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويعد هذا المزاد هو أول بيع في مصر على مدى تاريخها، لمعادن ثمينة من خلال منصة إلكترونية (البورصة المصرية للسلع).

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا برقم 149 لسنة 2023 يحظر من خلاله على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد وإرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.

كما ألزم القرار الوزاري المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق زيادة تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.