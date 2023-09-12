تفاصيل طرح جهاز مدينة برج العرب لمناقصة التأمين على أصوله المختلفة

طرح جهاز مدينة برج العرب الجديدة على شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية عملية التأمين الشامل على ممتلكات الجهاز، والتي تشمل كل من المبنى الاداري، و الخزينة، والمخازن العمومية، والإدارة الزراعية، والجراج، والسيارات والمعدات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

ونصت كراسة الشروط على أن تقوم الشركة بمعاينة الأعمال موضوع المناقصة المعاينة التامة النافية للجهالة والوقوف على حال كل منها، كما أن مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية والتي ستكون يوم 26 سبتمبر الجاري.

كما يرفق بالعرض الفني مستندات الشركة من مركز مالي وشكل قانوني وكافة النواحي الإدارية وبيانات الشركة وسابقة أعمال الشركة التأمينية في مثل هذا المجال مع الجهات الحكومية المختلفة – البطاقة الضريبية – السجل التجاري – تفويض أو توكيل من الشركة بمن ينوب عنها في حضور جلستي الفتح الفني والمالي .

كما يشترط الدخول المناقصة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة للعملية نظير مبلغ ۲۹۹ جنيه، على أن تكون الشركات المتقدمة متخصصة في هذا المجال.

ويقوم الجهاز يدفع قيمة وثائق التأمين على أربع دفعات سنوية مع بداية السنة التعاقدية وعند اصدار وثائق التأمين، وتشمل وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق والسطو وأعمال الشغب كلى أو جزئي والحوادث والاضطرابات العمالية وأى حالات ضرر أخرى ( مع التزام الشركة بإعادة الشئ إلى أصله طبقا للمواصفات المتعارف عليها .

كما تلتزم الشركة بعدم وضع أي شروط مخالفة لشروط الجهاز التي وردت بكراسة الشروط، ويتم إجراء المعاينات من قبل شركة التأمين على ممتلكات الجهاز الواردة بكراسة الشروط، كما تكون مبالغ التعويض المسموح بها للإصلاح المباشر دون معاينة قبل الإصلاح في حدود مبلغ .

وفي حالة الإصلاح تلتزم شركة التامين بعدم صرف أي مبالغ للورش التي قامت بالإصلاح الا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة والحصول على مخالصة بأنه تم الإصلاح على أكمل وجه وفى الزمن المطلوب وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وأصول الصناعة.

كما يتم تركيب زجاج السيارات والمعدات بدون معاينة من قبل الشركة قبل التركيب وذلك لبعد المسافة بين الجهاز وشركات التأمين على أن تتم المعاينة بعد التركيب وتقديم المستندات الدالة على الإصلاح وبدون تحملات إجبارية أو اختيارية على الجهاز ولا مانع من معاينة الشركة للسيارة موضوع الحادث بعد الإصلاح.

ونصت كراسة الشروط على أن تلتزم الشركة بتعويض الجهاز عن الضرر المادي الذي يكون نتيجة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالأصناف المؤمن عليها أو ما يخص السيارات والمعدات المملوكة للجهاز بسبب الحريق أو السطو أو الشغب أو السرقة وإعادة الشي الأصله خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث الهلاك أو التلف ودفع التعويض المقرر دون أي نسبة تحميل من الجهاز في حالة السرقة أو الهلاك الكلي.

وتلتزم الشركة بالمعاينة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الإخطار بالحادث وفى حالة تأخر شركة التأمين يكون للجهاز الحق في إجراء الإصلاح دون الرجوع إلى الشركة وبالقيمة التي يحددها الجهاز وكذلك في حالة تقاعس الشركة عن تنفيذ أي بند من بنود الإصلاح أو تغيير الزجاج، يتم الإصلاح خصما من مستحقات الشركة القابلة للصرف لدى الجهاز .

كما يتم إضافة أي سيارات أو معدات مشتراه جديدة أو مضافة إلى السيارات ومعدات الجهاز بنفس الشروط والمميزات السابقة.

كما أن الاسعار المقدمة تشمل جميع انواع الدمغات والضرائب المعمول بها في الدولة، كما أن الرسوم وقيمة التامين المستحقة على وثائق التأمين المسلمة للجهاز نهائية وغير قابلة للزيادة أو أي تعديلات أو إضافات أو لأي تعديلات قد تطرأ من الاتحاد المصري للتأمين .