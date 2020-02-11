تفاصيل طرح المجتمعات العمرانية أراضي خدمية في القاهرة الجديدة

بأسعار تتراوحي بين 14110 إلى 44 ألف جنيه تقريبًا

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي استثمارية خدمية أمام شركات التطوير العقاري في مدينة القاهرة الجديدة.

ويضم الطرح حوالي 20 قطعة بأنشطة خدمية مختلفة، وذلك ضمن آلية التخصيص الفوري الذي تعتمد عليه الهيئة في الطروحات الفترة الحالية.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية طرح القطع في 4 مناطق بالمدينة، هي “مركز خدمات البنفسج، والمستثمرين الشمالية، والمستثمرين الجنوبية، والقطاع الثالث بمركز المدينة”.

وبلغ الإجمالي في القطاع الثالث بمركز القاهرة الجديدة 3 قطع تجارية بمساحات 1376.47 متر مربع إلى 540.8 متر مربع، وبأسعار تتراوح بين بين 44020 ألف جنيه لصالح القطعة الأولى، والبالغ مساحتها 1376.47 متر مربع إلى 47560 لصالح القطعتين الأخرتين والبالغ مساحة كل منهما 540.8 متر مربع.

وحددت ” المجتمعات العمرانية ” النسبة البنائية 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض والردود 5 م أمامي – 4 م خلفي وجانبي ، في حين يبلغ الارتفاع أرضي + دورين مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

في حين طرحت في مركز خدمات الإسكان الاجتماعي بالمدينة قطعتين بنشاط تجاري وآخر طبي، وتبلغ مساحتهما 780 و 840 متر مربع على التوالي.

ويبلغ سعر المتر للنشاط الطبي 28.6 ألف جنيه.

في حين طرحت قطعة أرض محطة تموين سيارات بمنطقة خدمات المستثمرين الجنوبية على مساحة 3569 متر مربع وبسعر متر بلغ حوالي 14820 جنيه.

وفي منطقة المستثمرين الشمالية فقد طرحت الهيئة قطعتين 4057 و 4850 متر مربع، لتنفيذ مركز خدمة تموين سيارات بسعر 14110 للمتر المربع لكل من القطعتين .

وحددت النسبة البنائية 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، ويبلغ الارتفاع أرضي + دور إدارة المحطة ، أما مباني الصيانة والغسيل لا يزيد ارتفاعها عن 6 أمتار.

منطقة اللوتس ، طُرحت فيها قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3237 متر مربع، وبلغت النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

يبلغ الارتفاع أرضي + دورين ( مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، على أن يتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها ثالث سنوات).

نصف طروحات المجتمعات العمرانية في حي البنفسج

حي البنفسج احتل النصيب الأكبر من الأراضي الخدمية في مدينة القاهرة الجديدة، بعدد 10 قطع بمساحات تتراوح بين 1277 متر مربع إلى 3541 متر مربع بأنشطة تجاري وتجاري إداري وحضانة.

تبدأ أسعار المتر المربع من 15400 جنيه وحتى 30355 ألف جنيه.