تفاصيل طرح المال العام فى الإسكندرية لتداول الحاويات

■ بيع %8.7 من حصة «القابضة للنقل» و%6.25 من الميناء منى عبدالبارى حصلت «المال» على التصور النهائى لطرح حصة من المال العام بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والتى أدرجتها وزارة المالية ضمن شركات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والذى سيتم…

■ بيع %8.7 من حصة «القابضة للنقل» و%6.25 من الميناء

منى عبدالبارى

حصلت «المال» على التصور النهائى لطرح حصة من المال العام بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والتى أدرجتها وزارة المالية ضمن شركات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والذى سيتم عبر بيع حصة من أسهم المساهمين الرئيسيين بـ«الإسكندرية»، وهما الشركة القابضة للنقل البحرى، وهيئة موانئ الإسكندرية.

قالت مصادر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن عملية إعادة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة فى إطار برنامج الطروحات الحكومية تستهدف الوصول بنسبة التداول الحر فى الشركة إلى %20 بدلاً من %5 حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن حصة المال العام الإجمالية التى سيتم طرحها بالإسكندرية لتداول الحاويات نسبتها %15، موزعة من خلال %8.742 من حصة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%6.258 من حصة هيئة ميناء الإسكندرية، بجانب نسبة تداول حر حاليا %5.

ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة %55.78 للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%40 للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.

وتضمن النسب المزمع طرحها للشركة توفيق أوضاعها بشكل تلقائى مع التعديلات التنظيمية الجديدة التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات بزيادة نسب التداول الحر إلى مستويات تتراوح بين %10 و%25.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليا المفاضلة بين أكثر من مستشار مالى مستقل معتمد لدى هيئة الرقابة المالية لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة للسهم فى إطار الإعداد لعملية الطرح.

يشار إلى أن النتائج المالية الجيدة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بعد التعويمحفزت الحكومة المصرية لإدراجها ضمن المرحلة الاولى من برنامج الطروحات المُعلن مؤخرا ويضم 23 شركة،من بينهم 3 شركات لوجيستيات الوحيدة المدرجة بينهم هى «تداول الحاويات».

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى حققت الإسكندرية لتداول الحاويات صافى أرباح قيمتها 1.5 مليار جنيه، وخلال النصف الأول من العام المالى 2017 – 2018 سجلت الشركة صافى ربح 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 822 مليون جنيه.