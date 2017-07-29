تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية وأماكن سحب كراسات الشروط

المال ـ خاص:يبدأ غدا الأحد سحب كراسات شروط الحجز لعدد 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة.وتتوافر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي فى أجهزة المدن، وعلى الشركة التي ترغب فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة التي ترغب في ا

المال ـ خاص:

يبدأ غدا الأحد سحب كراسات شروط الحجز لعدد 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة.

وتتوافر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي فى أجهزة المدن، وعلى الشركة التي ترغب فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة التي ترغب في الحجز بها، وذلك للأراضى المطروحة فقط بالسعر المعلن أو المزايدة، أما المطروحة بنظام الشراكة فيتم سحب كراسات الشروط الخاصة بها من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد.

وتقسم الأراضى إلى 59 قطعة بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بنظام الشراكة وتطرح بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، وبدر، وجنوب مارينا، و6 أكتوبر، والسادات، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط “ناصر”، والقرى السياحية.

وتتراوح مساحات الأراضى العمرانية المطروحة بنظام سعر متر محدد بين 4.10 فدان حتى 402.5 فدان وتطرح بـ 19 مدينة جديدة هى القاهرة الجديدة، القرى السياحية، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، 15 مايو، الفيوم الجديدة، العاشر من رمضان، الصالحية، 6 أكتوبر، السادات، أسيوط الجديدة، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا غرب أسيوط (ناصر).

وعلى الشركات الراغبة فى الحصول على أي من القطع السابقة التقدم بطلب الشراء، متضمنا نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط) ويتم سداده نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلي نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبولة فنيا.

ويتم السداد كالتالي: استكمال سداد أعلى نسبة مقدم – لا تقل عن 15% من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (4.35 فدان وحتى 20 فداناً)، ولا تقل عن 10% من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (21.17 فدان وحتى 402.5 فدان) الواردة بالعرض المقدم نقدا أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، أو سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، ويجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 20/8/2017، وحتى يوم الخميس 24/8/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو – مدخل 2 – مدينة الشيخ زايد.

وبشأن قطع الأراضى الاستثمارية متنوعة الانشطة، التى سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فتتراوح المساحات بين ( 58 فدانا و2800 فدان) فى 4 مدن جديدة هى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – جنوب مارينا ) وتتنوع الانشطة المطروحة ما بين أنشطة عمرانية متكاملة وأنشطة سياحية وعمرانية مختلطة وأنشطة مختلطة، ويتم البيع بنظام المشاركة سواء حصة عينية أو نقدية أو كلاهما بين الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض، والتي قامت بتنمية مشروعات لا تقل مساحاتها عن المساحة الإجمالية، وطبقاً لسابقة الخبرة والملاءة المالية المناسبة لقطعة الأرض المتقدم لها، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017 الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وجدية الحجز تبلغ 2% من قيمة الأرض طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة، ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/9/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبشأن الأراضي المطروحة للبيع بنظام المظاريف المغلقة، فتقع بـ6 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 733.82 فدان، ويتم البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين، بحيث يتقدم الراغب بعرض فني وعرض مالي وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017، الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ويتم التقييم الفني للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2017، الساعة 12 ظهراً، بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، ويتراوح تأمين دخول المزايدة بين (750 ألف جنيه : 9 ملايين جنيه)، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة ، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على الطلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى، ويتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا.

ويتم السداد بالنظام التالي: يتم استكمال سداد 10 % من قيمة الأرض الراسي بها المزايدة بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد، أو سداد باقي القيمة على 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

