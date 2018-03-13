تفاصيل ضوابط وثيقة التأمين على المتاحف

الشاذلى جمعةانتهى الاتحاد المصرى للتأمين، من وضع ضوابط الاكتتاب فى وثيقة التأمين على المتاحف، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتأمين على الأصول التابعة لها، لحمايتها من الأخطار.كشف وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد، أن الضوابط تتضمن وضع حد أدنى لمبلغ التأمين بقيمة 250 مليون جنيه، أو ما يعا

الشاذلى جمعة

انتهى الاتحاد المصرى للتأمين، من وضع ضوابط الاكتتاب فى وثيقة التأمين على المتاحف، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتأمين على الأصول التابعة لها، لحمايتها من الأخطار.

كشف وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد، أن الضوابط تتضمن وضع حد أدنى لمبلغ التأمين بقيمة 250 مليون جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويجوز إصدار الوثيقة لمدة أقل من عام، كما يجوز تعديل المبلغ أثناء سريانها، على ألا يقل عن الحد الأدنى للإصدار.

وأضاف أنه يحظر إصدار الوثيقة دون معاينة فنية من أحد الخبراء المتخصصين، موضحاً بها قيمة كل بند، والحد الأدنى الكافى والمناسب لوسائل الوقاية، وتتولى وزارة الأثار تقدير القيمة الفنية للأثار والتحف التى يضمها المتحف، لافتا إلى أن الحد الأدنى لمصروفات إصدار الوثيقة 1000 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف المعاينة، ويتم تسعير كل حالة على حدا، وفقاً للأسعار و التحملات، وترتيبات إعادة التأمين لكل شركة.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بالوثائق المشابهة لدى شركة زيورخ السويسرية، مشيرا إلى أن شركات إعادة التأمين هى من تتولى تسعير تلك الأخطار، نظرا للطبيعة الخاصة لها.

كما أشار إلى أنه فى حالة رغبة العميل – الحكومة أو جهات بالقطاع الخاص – تغطية مخاطر الإرهاب، فيمكن ذلك عبر وثيقة مستقلة لمخاطر الإرهاب والعنف السياسى والشغب والاضطرابات، باعتبارها مستثناة من وثيقة المتاحف.

وأضاف أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لعمليات نقل الأثار برا وبحرا وجوا، بالداخل والخارج، وفقا لاحتياجات العميل.

وتغطى الوثيقة الحريق والسرقة بالإكراه، وكل ما هو غير مستثنى، بينما تستثنى الخسائر أو الأضرار الناشئة أو الناتجة عن الاستهلاك العمرى الطبيعى، والتلف التدريجـــى، والاستهـــلاك، والعيب الذاتى، والصدأ والتأكسد، والتآكل، والحشرات، والجراثيـم، والعطب، والتعفن، والفطريات، وأى عمليات إصلاح، وإعادة هيكلة، وتجديد، وتحسين، أو أثنــــاء خضوعها لعملية تنقيح، والتعرض لظروف جوية أو مناخية، أو للضوء، أو درجات حرارة مرتفعة، والخسائر أو الأضرار التى تحدث لممتلكات الغير، وكذلك الخسائر أو الأضرار للممتلكات المنقولة، داخل أو على سيارة نقل، تحت رقابة المؤمن له دون أن يكون هناك حارس لها يراقبها.

وأكد أن الوثيقة لا تغطى خيانة الأمانة لأرباب العهد، والغش والتحايل والتزوير، وكذلك السرقة ما لم تكن مصحوبة بعنف، أو التهديد به، أو الكسر للمكان أثناء الدخول إليه أو الخروج منه.