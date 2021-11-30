تفاصيل ضبط 3 أشخاص أنشأوا مواقع للرهان على مباريات كرة القدم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص بتهمة إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” ودعوة الأشخاص راغبي الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين لهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة أسيوط، ويتلقون الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحي الرهان، وكذا التحصل على إجمالي مبالغ الخاسرين في حالة خسارة الرهان، وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وأكدت التحريات أن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز 500 مراهن، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

كما ضُبط بحوزتهم 3 هواتف محمول، وضبط اثنين من المشاركين في المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه.

واعترفا المتهمون بأنهما يتلقون الأرباح في حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية، وخسارة أموالهما في حالة خسارة الرهان، وكذا جميع المشاركين الأخرين في الموقع المشار إليه.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبي المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.