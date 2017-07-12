تفاصيل ضبط مصنع ينتج منشطات جنسية من الجبس والأسمنت

محمد مجدى

كشف اللواء خالد فوزى، مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة لمباحث التموين، عن تفاصيل ضبط أحد المصانع ينتج أدوية مغشوشة “منشطات جنسية”، وذلك عن طريق خلط جبس وأسمنت ورشها بمادة زرقاء اللون.

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”: وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد قيام أشخاص فى منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، باستخدام بدروم تحت عقار غير مأهول بالسكان، كمصنع صغير لإنتاج مواد طبية.

وأضاف فوزى، أنه تم التحرك بعد التأكد من تلك المعلومات، وذلك بمعرفة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والقيام بحملة مكبرة، تمت مداهمة المصنع المذكور، وبالفعل تم العثور على آلاف من الأقراص معدة للتعبئة وطرحها فى الأسواق والصيدليات.

وتابع: كما تم العثور على خلاط أسمنت، به بقايا من الجبس والأسمنت تم خلطهما، بالإضافة إلى مواد رش ألوان، وكميات كبيرة من مادة زرقاء اللون، كان يتم رش تلك الأقراص بها لتعطى نفس شكل الحبة الزرقاء “المنشط الجنسي”.

ولفت فوزي، إلى أنه كان سيتم وضع إحدى العلامات التجارية الكبري، على تلك العبوات التى كان سيتم طرحها فى الأسواق، والمعروفة بإنتاجها لتلك المنشطات الجنسية، حيث كان أصحاب المصنع يستعدون لتعبئة تلك الأقراص فى شرائط، يحتوى الشريط على 4 أقراص.

وأوضح فوزي، أنه تم تحويل القائمين على المصنع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لأن هناك عددا من الاتهامات تواجههم وهى إقامة مصنع دون ترخيص، وتصنيع منتج دون الحصول على إذن من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تزوير علامة تجارية، وغش تجارى لإحدى المنتجات المتواجدة بالأسواق.