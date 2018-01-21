تفاصيل صادمة عن المرأة الحديدية رئيسة الوزراء البريطانية

متابعات:كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعضًا من التفاصيل المثيرة عن رئيسة الوزراء السابقة "مارجريت تاتشر" التي لقبت بالمرأة الحديدية، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة.ونقلت الصحيفة من كتاب "أنا والسيدة تاتشر"، والذى نشره المؤلف "السير باتريك ريت" جوانب من شخصية تاتشر

متابعات:

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بعضًا من التفاصيل المثيرة عن رئيسة الوزراء السابقة “مارجريت تاتشر” التي لقبت بالمرأة الحديدية، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة من كتاب “أنا والسيدة تاتشر”، والذى نشره المؤلف “السير باتريك ريت” جوانب من شخصية تاتشر مشيرة إلى أنها “لا تعجب بالرجال أصحاب الشوارب؛ لأنها تراهم مثل مصففى الشعر”.

وذكرت الصحيفة أن تاتشر كانت ترى أن دولة جنوب إفريقيا للبيض فقد، وليس للسود، وكانت ترغب في إعادة الوضع هناك إلى ما قبل عام 1910، بحجة أن ذلك فيه مصالح استراتيجية لبريطانيا العظمى.

ووفقًا للصحيفة لم تقف صفات “تاتشر” الغريبة عند هذا الحد، فأعلنت كرهها للألمان صراحةً، وكانت ترغب في إلقاء قوارب الفيتناميين اللاجئين في البحر قبل وصولهم للبلاد.

ويقول الكتاب إن تاتشر كانت في أسوأ حالاتها خلال أزمة القارب الفيتنامي تحديدًا في عام 1989، وقالت لوزير خارجيتها “جيف هاو” إنها تفضل دفعهم في المياه، بدلا من رسو القوارب في بلادها، غير مبالية بعواقب هذا القرار.