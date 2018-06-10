تفاصيل شروط التقدم لتشغيل المتحف الكبير

أحمد عاشور ودعاء محمود طرحت وزارة الآثار شروط التقدم وأسلوب وإجراءات تأهيل الشركات المصرية والدولية لإدارة وتشغيل خدمات المصرى الكبير لمدة تتراوح من 7 الى 10 أعوام، والتى تضمنت أهمية توافر الخبرة السابقة فى أعمال متخصصة مشابهة من حيث الحجم والطبيعة وتوافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو الم

أحمد عاشور ودعاء محمود

طرحت وزارة الآثار شروط التقدم وأسلوب وإجراءات تأهيل الشركات المصرية والدولية لإدارة وتشغيل خدمات المصرى الكبير لمدة تتراوح من 7 الى 10 أعوام، والتى تضمنت أهمية توافر الخبرة السابقة فى أعمال متخصصة مشابهة من حيث الحجم والطبيعة وتوافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة.

كما تضمنت الشروط ضرورة توافر الكفاءة المميزة فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والمرافق وغيرها، بالإضافة الى المركز المالى، وأكدت الوزارة أن إجراءات التأهيل تعتمد بشكل كامل على قدرة وموارد الشركات والتحالفات المقدمة لتنفيذ الأعمال.

وطالبت وزارة الآثار الشركات المتقدمة التى ترغب فى القيام بزيارة ميدانية للمشروع بضرورة التقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة أو التحالفات متضمنا اسماء وبيانات المكلفين بالزيارة وذلك فى موعد أقصاه الإثنين 5 يونيو 2018.

وأضافت أنه يمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، كما يتعين على الشركات المتقدمة إرسال مستندات التأهيل المستوفاة فى مظروف مغلق مكتوب عليه بوضوح مستندات التقدم للتأهيل لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير على أن تكون المستندات من أصل ونسختين ضوئيتين ونسخة إلكترونية ملف pdf فى موعد أقصاه الثلاثاء 24 يوليو 2018

ولفتت الى أنه سيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح الجايكا ومن المقرر إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات والتحالفات المؤهلة التى يفع عليها الاختيار وابلاغها فى أغسطس المقبل تمهيدا لاستكمال عملية الطرح.