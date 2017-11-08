تفاصيل شبكة القطار المعلق بالإسكندية

❏ 109 محطات خلال 8 مراحل على خطين بطول 128.25 كلم ❏ البداية شرق المحافظة حتى مدينة برج العرب ❏ يستهدف نقل 15 ألف راكب فى الساعة بالاتجاه الواحد مها يونس شهدت محافظة الإسكندرية، أولى الخطوات الفعلية والرسمية من الحكومة…

❏ 109 محطات خلال 8 مراحل على خطين بطول 128.25 كلم

❏ البداية شرق المحافظة حتى مدينة برج العرب

❏ يستهدف نقل 15 ألف راكب فى الساعة بالاتجاه الواحد

مها يونس

شهدت محافظة الإسكندرية، أولى الخطوات الفعلية والرسمية من الحكومة فى تنفيذ حلم مواطنى الثغر لحل أزمة الاحتقان المرورى، من خلال توقيع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية برئاسة خالد عليوة، مذكرة تفاهم مع شركة «BYD» الصينية لدراسة تنفيذ مشروع القطار المعلق بنظام الـ«BOT».

رصدت «المال» أهم وأبرز ملامح المشروع المنتظر المضاهى لليابان، الذى ينفذ على 8 مراحل، الخط الأول لـ «المونوريل» من 4 مراحل، المرحلة الأولى منه «كارفور – محطة الرمل» خط زوجى بطول 10.600 كم، بإجمالى 10 محطات وهم «كارفور، الموقف، محرم بك، كوبرى مشاة قناة السويس، النادى الأوليمبى، محطة مصر، مدرسة محمد على، الشاطبى، مكتبة الإسكندرية، محطة الرمل».

وتشمل المرحلة الثانية «كارفور- سيدى جابر» خط زوجى بطول 9.950 كم بإجمالى عدد 10 محطات «كارفور، الحديقة الدولية، نادى الصيد، شادر الخشب، مطار النزهة، حديقة الحيوان، مسجد حاتم، ميدان المعز، سيدى جابر القطار، سيدى جابر البحر»، بينما تشمل المرحلة الثالثة «سيدى بشر – أبيس» عدد 9 محطات «سيدى بشر، فيكتوريا، الساعة، السيوف، الشركة العربية، سباهى، العوايد، الدائرى، أبيس»، وذلك من خلال خط زوجى بطول 8.000 كم.

أما المرحلة الرابعة «المندرة – محطة الركاب البحرية»، فتشمل 19 محطة « محطة الركاب البحرية، رأس التين، الأنفوشى، المرسى أبو العباس، المنشية، محطة الرمل، مكتبة الإسكندرية، سبورتنج، كليو باترا، سيدى جابر، ستانلى، جليم، سان ستيفانو، سيدى بشر، خالد بن الوليد، شاع 45، المندرة بيتش، المنتزة، المندرة شارع 30»، وذلك بإجمالى طول 21.000 كم.

ويتكون الخط الثانى لـ «المونوريل» من 4 مراحل أخرى، الأولى منها «العوايد – مينا البصل»، والتى تشمل عدد 18 محطة «العوايد، أبو سليمان، الترعة المردومة، كوبرى الناموس، مجموعة منصور، حجر النواتية، النقل والهندسة، التجنيد، حديقة النزهة، كوبرى النزهة، الحضرة الجديدة، مساكن الصالحية، الرصافة، شارع محسن، كوبرى راغب، كوبرى كرموز، مساكن العرائس، مينا البصل»، بإجمالى 14.1 كيلو متر طولى من خلال خط زوجى.

وتتضمن المرحلة الثانية «مينا البصل – المكس» عدد 8 محطات « إستاد المكس، سنترال المكس، قسم الورديان، العيادة الشاملة، شركة باتا، المؤسسة العلاجية، كفر عشرى، مينا البصل» بإجمالى طول 6 كيلو متر «خط زوجى».

كما تشمل المرحلة الثالثة «المكس – الكيلو 21»عدد 16 محطة «إستاد المكس، كوبرى الصيادين، وادى القمر، الكيماويات، المحكمة، الدخيلة، قسم الدخيلة، البيطاش، صيديلة فضة،، القويرى، الهانوفيل، المساكن الصينية، الزهراء، الحديد والصلب، أبو يوسف، 6 أكتوبر، الكيلو 21»، وذلك بإجمالى 13.3 كم «خط زوجى».

أما المرحلة الأخيرة من المشروع « الكيلو 21 – برج العرب» فتشمل 19 محطة «بوابة الكيلو 21، مساكن الكيلو 23، مدخل أم زغيو، السوق الحر، مدخل الصحراوى، مدخل الكافورى، كوبرى العامرية، مدخل قسم العامرية، الناصرية الجديدة، مدخل الكافورى، معاهد كينج مريوط، كينج مريوط، استاد برج العرب، صينية مطار برج العرب، مدخل برج العرب القديم، قرية بهيج، مدينة المهندسين، فرج الله، مسجد العتيق، صينية المطار، مدخل الهوارية، المطار»، وذلك بإجمالى 45.3 ميلو متر «خط زوجى».

قال خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن المذكرة لم تتضمن تحديد مدة زمنية لبدء الدراسة والوقت المقرر أن تستغرقه، لافتاً إلى أن الشركة الصينية ستقوم بالتعاون مع الهيئة بإعداد دراسة وتحليل وتقييم جدوى إنشاء «المونوريل»، موضحاً أن المشروع لم يكن ضمن دراسات النقل الحضرى.

وأضاف لـ «المال»، أن المشروع من المقرر أن ينفذ على 8 مراحل بطول 128.25 كيلو متر، مؤكداً أن مسافات الخطوط «طولية وعرضية»، وتستهدف نقل عدد من 10 آلاف راكب، وحتى 15 ألف راكب فى الساعة بالاتجاه الواحد، فى حين أن عدد السيارات فاقت السعة الاستيعابية للطرق بالإسكندرية، الأمر الذى استدعى وضع حلول بديلة لتطوير منظومة النقل بالثغر.