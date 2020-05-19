تفاصيل سقوط عصابة مسلحة ترتدي أقنعة بوجه محمد صلاح لسرقة المحال بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، تخصصوا فى سرقة المحال التجارية بمنطقة مدينة نصر، مرتدين أقنعة بوجه اللاعب محمد صلاح لإخفاء معالمهم.

دورية أمنية تكشف المتهمين متلبسين

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، عن تمكن دورية أمنية من ضبط 4 لصوص، أثناء تفقد الحالة الأمنية.

جاء ذلك بعدما تلاحظ لهم ارتداء أقنعة وجه مرسوم عليه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ومحاولتهم قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.

وبعد اقتراب الدورية الأمنية منهم حاولوا الفرار، مستقلين سيارة، لكن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم. السرقة بقناع وجه محمد صلاح

4 لصوص مسلحين بوجه محمد صلاح

واتضح أن المتهمين، هم: “أحمد. م” عاطل ومقيم عزبة الهجانة، ومحمود. ن” عاطل ومقيم الجيزة، ومحمود. أ” عاطل، ومقيم الفيوم، و”سليمان.م” عاطل، مقيم الجيزة.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، ومقص حديدي، 4 أقنعة وجه.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي مسلح، تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال.

حصر وقائع السرقة المجهولة

من جانبها، تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التحريات للوقوف على النشاط الإجرامي لعصابة، وحصر المحال التجارية التي تعرضت للسرقة.

وبدأ رجال المباحث تحقيقات موسعة مع المتهمين، لمعرفة نشاطهم الإجرامي وربطها بقضايا السرقة المجهولة.

وتحرر محضرًا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.