تفاصيل سقوط عصابة سرقة المواشي في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة رؤوس الماشية من داخل المزارع في محافظة الأقصر ، وتوفى أحد عناصره أثناء ارتكاب جريمة سرقة.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا من مزارع عن سرقة 5 رؤوس ماشية من داخل المزرعة ملكه، وما قرره المُبلغ أنه أثناء تواجده بها فوجئ بدخول 5 أشخاص مُلثمين، بينهم 3 مُسلحين بحوزتهم 2 بندقية آلية، فرد محلي، مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، للمزرعة وتهديده والعمال والاستيلاء على رؤوس ماشية، وتحميلها على السيارة ولاذوا بالهرب.

وأضاف أنه أثناء ملاحقة نجل المبلغ بإحدى السيارات اصطدم اثنين من مرتكبي الواقعة مستقلي الدراجة النارية بحاجز خرساني فسقطا على الأرض، ولاذا هاربان بالأراضي الزراعية تاركان الدراجة النارية “تم التحفظ عليها”.

وأمكن ضبط أحدهما وتبين أنه عنصر إجرامي -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا- وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وفي وقتٍ لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتوفي بالاشتراك مع 10 أشخاص “لـ8 منهم معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطهم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، السيارتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وأرشد أحد المتهمين عن 4 رؤوس ماشية، مبلغ مالي من حصيلة بيع المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.