تفاصيل سقوط عصابة تصنيع «البودر» المخدر في شقة بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية ، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والإتجار بالبودر المخدر في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة ، وعثر بحوزتهم على أدوات التصنيع، وعدد من الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص قال فيه إنه شاهد مجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات، واصطحابهم لقائد إحدى السيارات أثناء توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.

وأضاف أنه في وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة المشار اليها (مندوب مبيعات -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) مصاب بجروح متفرقة وقال إنه أثناء توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص “غير معلومين لديه” من إحدى السيارات، كانت متوقفة بجواره واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزة أحدهم، وإدخاله عنوه بالسيارة المشار إليها، وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلي عنه بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل “له معلومات جنائية”، وذلك لوجود خلافات مالية بينه ومالك السيارة حول الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الاجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع 5 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- واتخاذه الشقة محل سكنه مقرًا لتصنيع مخدر البودر.

وبتفتيشها عُثر بداخلها على بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار، مبالغ مالية، كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام، 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام، 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة، ماكينة لتغليف المواد المخدرة، و4 ميزان حساس، 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة، 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالي 750 ملي، أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة.

وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه ومالك السيارة قيادة المجني عليه خطط لاختطافه، وبتاريخ الواقعة خطفوا المجني عليه واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزة أحد المتهمين، وإحداث إصابته المُشار إليها (على سبيل الخطأ)، اعتقادًا منهم بأنه مالك السيارة.

وعقب اكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة تخلوا عنه بالمنطقة المُشار إليها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر، والإتجار به والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف باقي المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة أبيض، بندقية خرطوش، طبنجة، 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم باختطافه وإحداث إصابته، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.