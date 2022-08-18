تفاصيل سقوط طبيب مزيف بالجيزة: «استقطب المرضى إلكترونيًا وأجرى لهم عمليات جراحية»

ألقت قوات الأمن، القبض على شخص انتحل صفة طبيب بشري وأنشأ حسابًا على موقع “فيس بوك”، أعلن من خلاله عن قدرته على إجراء عمليات جراحية في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة- انتحل صفة “طبيب بشري” وأنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه الإجرامي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.