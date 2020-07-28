تفاصيل سرقة ألواح طاقة شمسية بأسوان.. والجناة: احتفظنا بها داخل مزرعة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع خاص بإحدى شركات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتمكنت من التوصل للجناة وإلقاء القبض عليهم.

فقد 158 لوح طاقة شمسية

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية -كائن مقرها بدائرة المركز- باكتشاف مسئولي الشركة فقد 158 لوح طاقة شمسية مخصصين كقطع غيار، من موقع تابع لها يقع بدائرة المركز.

واتهم أفراد الأمن الإدارى، التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

وشكلت أجهزة وزارة فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

فرد حراسة و5 شركاء وراء السرقة

واتضح أنهم 6 أفراد: مشرف أمن إداري بشركة مقاولات، فرد أمن إداري بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع، 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز ، مالك مزرعة –له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بالأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا مالك المزرعة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة.

المتهمون: سرقنا على فترات

وقالوا إنهم اتفقوا على ارتكاب الواقعة، وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل واستولوا على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة، باستخدام السيارة والاحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

وبارشاد المتهمين ضبطت 106 ألواح، 4 أجهزة كونفنتر خاصة بتجميع الطاقة الشمسية لم يبلغ بسرقتها.

وتكثف أجهزة الأمن الجهود لضبط الهارب وباقي المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.