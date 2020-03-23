تفاصيل سرقة أدوية صيدلية و895 ألف جنيه من موظفين بالمنوفية والقاهرة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، عن ملابسات واقعتي سرقة حقيبة بداخلها قرابة 895 ألف جنيه من موظفين بإحدى الشركات، أثناء توريدهما المبلغ بحساب جهة عملهما بأحد البنوك بمحافظة المنوفية، وكمية من الأدوية بصيدلية بمحافظة القاهرة، وضبط 5 متهمين من مرتكبي الجريمتين.

خطف حقيبة بمبلغ 895 ألف جنيه قبل إيداعها بالبنك

الواقعة الأولى، عندما تبلغ لمركز شرطة الباجور، بمديرية أمن المنوفية، من أميني خزينة بإحدى الشركات، قائلين إنهما أثناء توجههما لفرع أحد البنوك بدائرة المركز، مستقلان دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ 895 ألف جنيه، خاصة بالشركة محل عملهما، لتوريدها بحسابها بالبنك، فوجئا باستقلال شخصان مجهولان دراجة نارية بخطف الحقيبة، بداخلها المبلغ المشار إليه وهربا.

وبتكثيف جهود فريق البحث الجنائي، المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، كشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مُقيمان بدائرة قسم شرطة منوف.

المتهمان اختبأوا في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمكان اختبائهما، بإحدى المناطق بدائرة قسم ثان المنتزه، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة.

وقالا إنهما أثناء مرورهما بتاريخ الواقعة أمام فرع البنك المُشار إليه، مستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما، شاهدا أحد المجني عليهما أثناء حمله للحقيبة المُشار إليها.

ويظهر منها بعض المبالغ المالية، فأقدم أحدهما على خطفها وفرا هاربين، واقتسما المبلغ المالي فيما بينهما عقب ذلك، بالسفر لمدينة الإسكندرية والاختباء بإحدى المناطق.

وبارشاد المتهمان، ضبط مبلغ 823,500 جنيه من حصيلة المبلغ المستولي عليه، الدراجة النارية المستخدمة بارتكاب الواقعة.

سرقة أدوية صيدلية بالزيتون

وفي سياق متصل، ألقت المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة كمية من الأدوية من داخل إحدى الصيدليات.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة الزيتون، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالكة صيدلية، عن اكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالي 100 ألف جنيه، ملكها لكنها مستأجرة لأحد الأشخاص، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص عمال سابقين بذات الصيدلية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

المتهمون: يوجد خلافات مالية مع مستأجر الصيدلية

وأرجعوا ذلك لوجود خلافات مالية بينهم ومستأجر الصيدلية، وبارشادهم ضبط كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهم -سيئ النية- وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.