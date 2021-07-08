تفاصيل زيارة وفد «نقل البرلمان» لمشروعات الطرق الداخلية اليوم بشرم الشيخ

تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات في البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، عددا من مشروعات الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ والطرق المزمع افتتاحها، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات، اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام.

وشملت الجولة التفقدية، شبكة الطرق الداخلية بعضها طرق تم إنشاؤها، ومنها : “نبق الساحلي، السلام، الأوسط، مضمار الهجن، فضلا عن الطرق الجديدة الجاري انشائها، وفي مقدمتها الطرق الدائري من المقرر الافتتاح الرسمي منتصف اغسطس، فضلا عن الكباري والدورنات العلوية، وذلك بقيمة 2 مليار جنية.

واصطحب “السولية”، الوفد البرلماني للموقع المقترح للخط الملاحي المزمع إنشاؤه، ليربط بين مصر والاردن والسعودية بهدف تفعيل السياحة العربية، لافتاً إلي أن التكلفة الكاملة للمشروع لا تزال تحت الدراسة.

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، أهمية الخط الملاحي المزمع إقامته لتنشيط السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ، لاسيما وانها مدينة سياحية علي مستوي عالمي وتحتاج لمزيد من الأفكار لتنشيط السياحة بها.

كما تفقد الوفد، طريق نبق السياحي الأمامي والذي يُغذي منطقة نبق السياحية، بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأكد” السولية” أن الطريق يعد الشريان الرئيسي لكافة التحركات في نبق، ومحور شريان لتنمية المنطقة، وتم تزويده بلاند سكيب علي الجانبين، وكاميرات مراقبة، يأتي ذلك إلي جانب تفقد طريق الشيخ زايد.

ويعتبر الميناء أحد المنافذ البحرية الهامة لمحافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى أنه نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، ويستخدم الميناء لأغراض السياحة وخاصة سياحة اليخوت وسفن الرحلات الطويلة والغطس.

وتبرز أهمية الميناء لموقعه المتميز لخدمة الأغراض السياحية وسياحة اليخوت والرياضات البحرية مثل الغطس والتصوير والتنزه تحت الماء ومشاهدة الشعب المرجانية والأحياء البحرية ذات الألوان الطبيعية ويتميز الميناء أيضا بقربه من مناطق السياحة الدينية والأثرية فى سانت كاترين والطور.

ويعد الميناء عبارة عن جونة عميقة متسعة تحيط بها حماية طبيعية للسفن التى ترسو بها من الجبال، ولعب الميناء دوراً حيوياً خلال أزمة الخليج الأولى عام 1990م فى إستقبال العائدين من الكويت من المصريين والعرب.

ويقع الميناء فى أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء عند ملتقى خليجى السويس والعقبة عند رأس المثلث الجنوبى الذى تمثله شبه جزيرة سيناء على مسافة 156 ميل بحرى من ميناء السويس، 380 كم جنوب مدينة السويس، 490 كم من القاهرة.

في سايق متصل ، شهد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، عمليه انزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم إنشاؤه بتكلفه 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي وقوه رفع 200 طن، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة.

ووصفت اللجنة البرلمانية، ما شاهدوه بميناء “شرم الشيخ”، بالانجاز.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن ما تشهده هيئة موانئ البحر الأحمر يأتي في اطار خطة التنمية المستدامة التي أعدتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع النهضة الحديثة في مجال النقل والمواصلات.

وأضاف النائب علاء عابد، ان الموانئ المصرية تؤدي دورا كبيرا وهاما في تعظيم ايرادات الدولة وبخاصة موانئ البحر الأحمر التي شهدت طفرة كبيرة في التقدم والفضل في ذلك يرجع للرئيس السيسي الذي وضع خطط النهوض بالمواني وتابع تنفيذها بنفسة.

وأكد علاء عابد، ان المواني بصفة عامة من المشروعات القومية الجذابة للاستثمار وبصفة خاصة موانئ البحر الأحمر لزيادة العائد الاستثماري، وجذب السياحة الأجنبية والعربية لمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، وللدولة بشكل عام.

ومن جانبه أكد النائب خالد عبد المولي، أن اعضاء لجنة النقل سبق وطالبوا بسرعة وجود قزق آلي بميناء شرم الشيخ، يستهدف صيانة واصلاح اليخوت السياحية بمنطقة البحر الأحمر، لاسيما وأن الموجود في وقت سابق كان يدويا، وعند بدء التشغيل التجريبي كانت اشادتنا بتنفيذ التوصيات، مما يؤكد علي التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واضاف عضو البرلمان ، أن ما يتم من استثمارت في مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا ، للعائد الاستثماري المباشر وغير المباشر وفي ظل توجه الدولة المصرية لجذب السياحه الداخلية والخارجية.

وكان الوفد البرلماني استهل زيارته البرلمانية يستهل بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.