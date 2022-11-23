تفاصيل زيارة وفد «صحة النواب» لمركز طب أسرة فايد اليوم

تفقد وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المتواجد في محافظة الإسماعيلية مركز طب أسرة فايد لتقييم ومتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار جولة اللجنة بالمحافظة.

واستقبل الدكتور رامي جمال مدير مركز طب أسرة فايد والدكتورة سارة محسن رئيس قسم السلامة والصحة المهنية والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية بالإسماعيلية، واصطحبوا الوفد البرلماني في جولة تفقدية بالمركز.

واستمع وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لشكاوى المواطنين المترددين على مركز طب أسرة فايد للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار جولة اللجنة لمتابعة وتقيم المنظومة.

وتفقدت اللجنة مركز طب الأسرة المكون من طابقين يحتويان على طب أسرة ١،٢،٣ كما يشمل قسم الأشعة وقسم تنظيم الأسرة وقسم نساء وقسم السونار ومعمل دم ومعمل طفيليات وعيادات أسنان واستقبال وطوارئ.

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، تستمر لمدة يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ويقوم الوفد البرلماني بزيارة المستشفيات والمراكز الطبية علة مستوة المحافظة على مدار يومين يتفقد خلالها الوفد مستشفى فايد و مرکز طبی فاید وحدة الحجاز الكيلو ٢ وحدة الكيلو 11 الفردان و مستشفى أبو خليفة ومستشفى القنطرة غرب ومركز طبي القنطرة غرب ومستشفى ابوصویر ومركز طبي السبع بنات.

كما يلتقي الوفد البرلماني من لجنة الشون الصحية غدا الخميس محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة ويستمر الوفد البرلماني في تفقد مستشفى المجمع الطبي ووحدة أبو عطوة وحدة الضباعية وحدة أبوبلح ووحدة عين غصين ووحدة نفيشة.

ويضم الوفد البرلماني أمين سر اللجنة، النائب كريم بدر حلمي، والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب، والنائبة جميانة لويس، والنائبة سارة النحاس، والنائب مكرم رضوان، والنائبة مرفت عبد العظيم، وانضم نواب محافظة الإسماعيلية، ‎النائب سامي سليم، والنائب أحمد بدران البعلي والنائب أحمد دندش للوفد في جولاتهم التفقدية.