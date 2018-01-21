تفاصيل زيارة وفد برلماني برئاسة عبدالعال إلى البحرين

ياسمين فوازالتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، مع أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، فى إطار زيارته على رأس وفد برلمانى إلى مملكة البحرين.وخلال اللقاء، أشاد عبد العال بالعلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على دعم مصر حكومة وشعباً

ياسمين فواز

التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، مع أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، فى إطار زيارته على رأس وفد برلمانى إلى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد عبد العال بالعلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على دعم مصر حكومة وشعباً لمملكة البحرين الشقيقة، معرباً عن تأييد مصر الكامل لحق البحرين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد العلاقات البرلمانية الثنائية، أشاد الدكتور رئيس المجلس بزيارة وفد مجموعة الصداقة البحرينية المصرية بمجلس النواب البحرينى إلى مصر الشهر الجارى، مشيراً إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – البحرينية بمجلس النواب المصرى، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، مؤكدًاَ على دور جمعيات الصداقة البرلمانية فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء أقام رئيس مجلس النواب البحريني مأدبة غذاء على شرف الدكتور عبدالعال والوفد المرافق.

وزار الدكتور عبدالعال والوفد المرافق متحف البحرين الوطني، والتقي مع الشيخة مى بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وفى مستهل اللقاء، أكد عبد العال على الروابط الثقافية التى تربط البلدين الشقيقين، انطلاقاً من وحدة اللغة والتاريخ، مشيراً إلى أن البُعد الثقافى يلعب دوراً محورياً فى تقارب شعبى البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز العلاقات الثقافية والتي من شأنها أن تشكل نواة لتجاوز المحن والتحديات الجسيمة التى تواجهها المنطقة العربية.