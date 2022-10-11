تفاصيل زيارة وفد «الكونجرس» لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (صور)

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية ، وفدًا من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونجرس”، لمطالعة منشآته ومرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم.

كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء في كافة التخصصات.

وحرص ممثلي الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء، وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية، وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

يأتي ذلك تأكيدًا على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية)، خلال فترة إيداعه تمهيدًا لإعادة دمجه بالمجتمع بصورة إيجابية.

وقد لاقت تلك الزيارة استحسانًا من أعضاء الوفد، حيث أشادوا بالتجربة والنموذج المصري المتميز في تطبيق السياسة العقابية الحديثة.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية بمنظومة السياسة العقابية الحديثة في مصر، بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية بمجال حقوق الإنسان، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.