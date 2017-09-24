تفاصيل زيارة وزير التعليم للمدارس الصناعية ببورسعيد

أمانى العزازى اطلع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأحد، على تجربة محافظة بورسعيد، فى إدراج طلاب المدارس الصناعية تخصص الملابس الجاهزة بمصانع المحافظة. جاءت تلك الزيارة وسط مطالبات طلابية بتعميم تخصصات مثل النجارة والزخرفة في برنامج الوزارة الخاص بالتعليم المزدوج.

أمانى العزازى

اطلع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأحد، على تجربة محافظة بورسعيد، فى إدراج طلاب المدارس الصناعية تخصص الملابس الجاهزة بمصانع المحافظة.

جاءت تلك الزيارة وسط مطالبات طلابية بتعميم تخصصات مثل النجارة والزخرفة في برنامج الوزارة الخاص بالتعليم المزدوج.

وتابع الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، برنامج تطوير أنظمة التعليم المزدوج ومدى تاثيره على النشاط الصناعى والاستثمارى بمصر.

وطالب طلاب المدارس الفنيه الصناعية ببورسعيد الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم بإداراج التخصصات الفنية، مثل النجارة، والزخرفة، والكهرباء، والتبرييد، والتكييف، ضمن برنامج الوزارة الخاص بالتعليم المزدوج

ولفت الطلاب الذين تحفظوا على ذكر اسمائهم، إلى أن هذه التخصصات الفنية التى يقوموا بدراستها بالمدارس الفنية الصناعية لا يتم إلحاقها للتدريب والعمل، وقصرها على تخصص الملابس الجاهزه؛ نظرا لوجود المنطقه الحرة العامة الاستثمارية، التى تعمل أكثرها فى نشاط الملابس الجاهزة.

ويعمل الطلاب ببعض مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقه الحرة الاستثمارية، ومصنع الضفائر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ومصنع اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة العامة للاستثمار ببورسعيد.

فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على نجاح تجربة التعليم المزدوج ببورسعيد.

