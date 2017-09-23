تفاصيل زيارة وزيرة التخطيط للفيوم

أحمد عاشور قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، بزيارة لمحافظة الفيوم. واجتمع محافظ الفيوم، د. جمال سامي، مع وزيرة التخطيط، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، فضلًا عن ممثلي الصحافة والإعلام، حيث تم استعراض للمشروعات التي ي

أحمد عاشور

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، بزيارة لمحافظة الفيوم.

واجتمع محافظ الفيوم، د. جمال سامي، مع وزيرة التخطيط، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، فضلًا عن ممثلي الصحافة والإعلام، حيث تم استعراض للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الفيوم، والمشروعات المطلوب استكمالها بشكل عاجل.

وبعد الاجتماع قامت “السعيد” بزيارة ميدانية تفقدت فيها المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الفيوم، ومحطة صرف صحي الإعلام بمركز الفيوم، ومحطة صرف صحي سنهور القبلية بمركز سنورس، كما تفقدت مركز يوسف الصديق للصناعات الحرفية بقرية تونس، وفي نهاية جولتها قامت “السعيد” بتفقد بحيرة قارون.

وقالت “السعيد” عقب الزيارة: “الفيوم هي البوابة الشمالية لصعيد مصر، وهي محافظة واعدة ولديها فرص تنموية كبيرة، ونحن نسعى في الفترة القليلة القادمة لترتيب جيد للأولويات، للانتهاء من المشروعات العاجلة”.

وتابعت “السعيد”: “لدى الفيوم فرص كبيرة في مجال السياحة، نظرًا لاحتضانها للعديد من المواقع الأثرية المهمة، كما أن قرية تونس لا تختلف كثيرًا عن الريف الأوروبي، ولا ينقصها سياحيًا إلا التسويق”.

وعن مشروع المراكز التكنولوجية قالت “السعيد”: “يأتي هذا المشروع ضمن جهود تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين”..

وأضافت “السعيد”: “يهدف المشروع إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجيـة؛ ولأول مرة يتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت”.

وعلي هامش الزيارة قام د.جمال سامي محافظ الفيوم بعرض المشروعات المتوقف العمل بها علي سيادة الوزيرة وذلك لحاجة تلك المشاريع لاعتمادات مالية لاستكمال العمل بها.

وذكر محافظ الفيوم، مشاريع أساسية وهي مستشفى الفيوم العام والتي تحتاج إلى حوالى ١٤٥ مليون جنيه لاستكمال العمل بها والصرف الصحي والذي يحتاج إلى ١٨٩ مليون جنيه، ومشروعات المياة ويبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لها 22 مليون جنيه ومنظومة التأمين والكاميرات وتحتاج إلي ١٠ مليون جنيه بالإضافة 10 مليون جنيه أخري لإجراء عمرات للمعدات ومبلغ 30 مليون جنيه للطريق الربع دائري.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن الفيوم، بزيادة الاعتمادات للمحافظة، ورصف العديد من الطرق، وعدد من مشاريع الصرف الصحي، كما اتفقوا مع د.هالة السعيد على حتمية المضي قدمًا في استكمال المشروعات.

يُذكر أن محافظة الفيوم تمثل أكبر واحة طبيعية في مصر، وتقع في إقليم شمال الصعيد الذي يضم ثلاث محافظات هي: الفيوم وبني سويف والمنيا. وتتوسط محافظات مصر الوسطى الجيزة وبني سويف والمنيا. وهي محاطة بالصحراء من كل جانب فيما عدا الجنوب الشرقي حيث تتصل بمحافظة بني سويف.

وتشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية الشهيرة ومنها: محمية بحيرة قارون، ومحمية وادي الريان، ومحمية وادي الحيتان، المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، بجانب مناخها المعتدل وموقعها القريب من مدينة القاهرة، وامتلاكها مجموعة متنوعة من الآثار الفرعونية والروماني والقبطية والإسلامية، مما أهلها لتكون إحدى قبلات الجذب السياحي المصرية.