تفاصيل زيارة وزيرة التخطيط للفيوم غدا

تزور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا السبت محافظة الفيوم ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها لتفقد المشروعات التنموية

ويتضمن جدول الزيارة عقد اجتماع مع القيادات التنفيذية للمحافظة لعرض أهم المشروعات المنفذة، والمطلوب استكمالها بشكل عاجل إلى جانب تفقد المركز التكنولوجي في مدينة الفيوم وعدد من محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.

كما ستتفقد “السعيد” مركز الصناعات الحرفية بقرية تونس بالمحافظة و بحيرة قارون.

