تفاصيل زيارة نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى بورسعيد

أمانى العزازىاستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، هال فيرجسون، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة البرامج التي تمولها الوكالة.وعقد المحافظ لقاء مغلقا مع نائب مدير الوكالة والوفد المرافق له، لمناقشة البرامج والمشروعات

أمانى العزازى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، هال فيرجسون، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة البرامج التي تمولها الوكالة.

وعقد المحافظ لقاء مغلقا مع نائب مدير الوكالة والوفد المرافق له، لمناقشة البرامج والمشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة، وخطط الوكالة خلال الفترة المقبلة.

وكان نائب مدير الوكالة الأمريكية قد تفقد المدرسة البحرية بمدينة بورفؤاد، للاطلاع على نتائج تدريس برنامج الدبلوم اللوجيستى، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise، الممول من الوكالة.

وشاهد عرض للطلاب عن العمل داخل ميناء مصغر، كما شاهد عرض فيديو عن كيفية إعداد وتطبيق المنهج الدراسي الجديد، وتطوير التخصص اللوجيستي، بالإضافة إلى أثر هذا التخصص على الطلاب الملتحقين بالبرنامج، وأهميته في توظيف الطلاب، ودوره في رفع القدرة التنافسية للطلاب في بورسعيد، كما قام طلاب القسم بمناقشة نائب مدير الوكالة والوفد المرافق له حول البرنامج.

الذي يأتى ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise، الممول من الوكالة.

وتستمر مدة البرنامج 3 سنوات، ويضم 3 تخصصات فرعية وهى منظومة التخزين، ولوجيستيات النقل، والشحن والتفريغ.