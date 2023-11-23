تفاصيل زيارة محمود توفيق بوزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم-نيناد نيشتش وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأكد على اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمعلوماتية وجهود الإنقاذ لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأشاد بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته، لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب، والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها ومواجهة الكوارث والأزمات فى ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة والتغييرات المناخية على الساحتين الإقليمية والدولية.