تفاصيل زيادة أعداد مشتركي المحمول في مصر

جاءت زيادة أعداد مشتركي المحمول وارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت عـن طـريق ADSL نحو 9,5 مليون، بمثابة مؤشر إيجابي يعكس نمو حركة قطاع الاتصالات في مصر، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2020/2021، بوابة “المال” تستعرض أهم المؤشرات من خلال التقرير التالي..

خدمات الإنترنت والهاتف المحمول

بلغ عـدد مشتركي الإنترنت عـن طـريق ADSL نحو 9,5 مليون مشترك في يونيو 2021 مقابل 8,0 مليون مشترك في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 18,9%.

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.8%.

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42,4%.

بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,6 مليون خط في يونيو 2021 مقابل 96,6 مليون خـط في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2,1%.

إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط العاملة بها:

بلغ عدد السنترلات 1199 عام 2020 / 2020 مقابل 1553 عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22,8%.

بلغت حمولة السنترالات 23,3 مليون خط عام 2020/2021 مقابل 22,8 مليون خط عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2%.

بلغ عدد الخطوط 12,8 مليـون عام 2020/2021 مقابل 11,0 مليون عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 15,7%.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية

ـ بلغ عدد الخطـوط التليفونية بالقطاع الحكومي 94,0 ألف خط عام 2020/2021 مقابل 106,1 مليون عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 11,4%.

ـ بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407,5 ألف عام 2020/2021 مقابل 469,2 ألف عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 13,1%.

بلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6,7 مليون عام 2020/2021 مقابل 6,8 مليون عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,3%.

بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 262 عام 2020/2021 مقابل 283 عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4%.