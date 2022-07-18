تفاصيل رعاية «إن درايفر» لبيراميدز فى الدورى الممتاز

حصلت شركة “إن درايفر” لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول على حقوق رعاية نادى بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكشف مصدر مسئول فى النادى – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أنه بموجب عقد الرعاية سيتم وضع العلامة التجارية لـ “إن درايفر” على قمصان لاعبى نادى بيراميدز، بجانب جدران الملعب أثناء المباريات و داخل المدرجات الخاصة بجماهير النادى.

وأضاف أن إدارة “بيراميدز” حرصت على اختيار الشريك الجديد إيمانا منها بقدراته التنافسية فى سوق خدمات النقل الذكى بمصر، علاوة على كونها تتبنى إستراتيجية طموح للتعاقد مع الشركات حديثة العهد بالسوق المصرية التى تمتلك معدلات نمو مرتفعة، مبينا أن المفاوضات مع “إن درايفر” بدأت فى مارس الماضى وانتهت خلال يونيو الماضى .

وأكد أن عقد الرعاية بين الشركة والنادي يمتد حتى نهاية الموسم الكروى الحالى وقابل للتجديد لموسم آخر.

يشار إلى أن فريق “بيراميدز” لكرة القدم فاز السبت الماضى على الأهلى فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، بهدفين نظيفين ليحتل بذلك المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى العام الممتاز برصيد 53 نقطة بعد نادى الزمالك والذى يحتل صدارة الجدول بنحو 57 نقطة.

وتأسست “إن درايفر” فى يونيو 2013 بمدينة ياكوتسك الروسية وتقدم خدمات النقل الذكى فى أكثر من 600 مدينة بـ 42 دولة، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية .

وكان تطبيق “تيك توك” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية الراعى الرسمى لنادى بيراميدز فى بطولة الدورى العام المصرى خلال الموسم الماضى.