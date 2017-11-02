تفاصيل رسالة الغضبان لمرشحي النادي المصري

أمانى العزازى أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن إدارة أصول النادى المصرى وتدبير موارد ثابتة للانفاق عليه مهمة رئيس ومجلس الإدارة المنتخب لدعم المنظومة والمؤسسة الرياضية. جاءت تلك التصريحات خلال تكريم المحافظ مجموعة من قدامى اللاعبين ومشجعى النادى، قبل أيام من

أمانى العزازى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن إدارة أصول النادى المصرى وتدبير موارد ثابتة للانفاق عليه مهمة رئيس ومجلس الإدارة المنتخب لدعم المنظومة والمؤسسة الرياضية.

جاءت تلك التصريحات خلال تكريم المحافظ مجموعة من قدامى اللاعبين ومشجعى النادى، قبل أيام من إجراء انتخابات النادى المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى

ولفت الغضبان إلى أن المجلس المقبل يجب أن يهتم فقط ببناء كيان مؤسسي ويدير ويطور أصول النادي ولا يتدخل في “البساط الأخضر” الذي هو مسئولية الجهاز الفني، مضيفا أن المجلس المقبل عليه مسؤولية كبيرة.

وقال إنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس إدارة النادي المصري، مشيرا إلى أن دعمه خلال الفترة السابقة كان موجها للنادي وليس لشخص لأن النادي المصرى مؤسسة عظيمة وكبيرة.

ووجه المحافظ الشكر لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني على ما قدموه للنادي وحققوه من إنجازات وضعت النادي في المربع الذهبي لموسمين متتاليين بجانب تمثيل مصر في بطولة أفريقيا “الكونفدرالية”.

وشدد على ضرورة تحول النادي المصري إلى كيان مؤسسي من خلال منشآت وأندية اجتماعية ومنظومة لتفريغ اللاعبين وليس لاستقطابهم من الأندية الأخرى.

وأشار إلى احتياج النادى لمجلس إدارة قوي قادر على إدارة الأصول والفرق الرياضية وتحويله إلى مؤسسة تقدم خدماتها للنادي المصري

يذكر أن المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس إدارة النادى ينتمون جميعا لطبقة رجال الأعمال وكبار التجار بالمدينة الحرة مما ينذر بانتخابات ساخنة، حيث يتنافس على مقعد الرئيس سمير حلبيه أحد أهم رجال الأعمال ببورسعيد، ووليد قوطه نجل البرلمانى السابق والمخضرم عبد الوهاب قوطه أحد رجال صناعة الحديد والصلب سابقا