تفاصيل رد إيكمى على استفسارات البورصة

رجب عزالدين:نفت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمى" وجود أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعر السهم، خلال الفترة الماضية.وأضافت الشركة فى بيان للرد على استفسارات البورصة: "إعمالا لمبادىء الشفافية فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لكلا من شركة ألفا مديكا، وشركة نيو ألف

رجب عزالدين:



نفت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمى” وجود أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعر السهم، خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشركة فى بيان للرد على استفسارات البورصة: “إعمالا لمبادىء الشفافية فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لكلا من شركة ألفا مديكا، وشركة نيو ألفا للمستلزمات الطبية لمناقشة الميزانيات، وسبل توفير سيولة مالية للشركات “

وتابع البيان أنه تم الاتفاق على عدة خيارات منها الموافقة على زيادة رأسمال الشركتين من 6 مليون جنيه إلى 12 مليون جنيه، فى حالة قيام شركة إيكمى بتغطية هذه الزيادة كاملة، وسوف تقوم الشركة بدراسة هذا الأمر فى حالة توافر سيولة مالية لدى الشركة خلال أشهر، أو الاعتزار عن هذه الزيادة فى حال عدم توافر السيولة اللازمة.

وارتفع سعر سهم إيكمى بنسبة 13.2% خلال الفترة من 6 يوليو إلى 27 يوليو الجارى .

وتبلغ مساهمة إيكمى فى ألفا مديكا 48.5%، كما تبلغ مساهمتها فى نيو ألفا للمستلزمات الطبية 4.8%



