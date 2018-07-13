تفاصيل ربط المصرية للاتصالات بأكبر شبكة ألياف ضوئية فى أفريقيا

وقعت الشركة المصرية للاتصالات و شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، تليكوم ليكويد،اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم ستمكّن شركة “Liquid Telecom” من استكمال شبكة الألياف الأرضية في أفريقيا قريباً على امتداد الطريق من كيب تاون ، جنوب إفريقيا ، إلى القاهرة.

بموجب مذكرة التفاهم ، ستربط شركة “Liquid Telecom” شبكتها من السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالات عبر الحدود – تجمع ما بين شبكة من 60،000 كم تمتد من كيب تاون، عبر جميع بلدان جنوب ووسط وشرق إفريقيا ، والآن وصلت الحدود بين السودان ومصر.

وقالت الشركة إن شبكة “كيب – القاهرة” التي يشار إليها غالبا بشبكة النطاق العريض “أفريقيا الواحدة” – قد تم إعدادها منذ أكثر من عشر سنوات وتخدم بعض أكبر الشركات العالمية.



“استكمال رؤيتنا لبناء شبكة واحدة تعمل على الأرض ، على طول الطريق من كيب إلى القاهرة هي لحظة تاريخية للشركة ولأفريقيا أكثر اتصالا. ” حسب الرئيس التنفيذى لشركة “ليكويد تيليكوم ستريف ماسيوا”.

وأكد أن هذه الشبكة لا تمثل إنجازًا هندسيًا رائعًا فحسب ، بل تغلبت على بعض أكثر المسافات والتضاريس صعوبة في القارة، ولكنها تدعم أيضًا نمو الاقتصادات الرقمية في أفريقيا.

وأضاف : هناك حركة هائلة في نقل البيانات بين الدول، نتوقع أن نرى الكثير من حركة المرور بين مصر وبقية أفريقيا، وحيثما توجد اتصالات محسنة ، فإن التجارة المحسنة تتبع ذلك أيضًا، نحن بحاجة لرؤية المزيد من التجارة بين الدول الأفريقية.



وكجزء من الشراكة الإستراتيجية، ستقوم شركة “Liquid Telecom” و “Telecom Egypt” بمشاركة البنية التحتية للشبكة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون، بما في ذلك خدمات الشبكة المشتركة ، وترتيب التناظر، واتفاقية الربط البيني الصوتي.



ستقدم الشركة المصرية للاتصالات ، التي خدمت العملاء المصريين منذ أكثر من 160 عامًا، وصولاً سهلاً للاتصالات من خلال خدمات الربط البيني ، في حين سيستفيد عملاءها من الوصول إلى شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة “Liquid Telecom”.



وقال المهندس أحمد البحيرى، رئيس الشركة المصرية للاتصالات أن مذكرة التفاهم تدعم إستراتيجة اختراق السوق الأفريقي والاستفادة من أحدث خدمات التقنية والبنية التحتية العالمية لشركة الاتصالات المصرية إلى العملاء في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضاف : نتطلع إلى العمل مع شركة “Liquid Telecom ” لتطوير خدمات وشبكات جديدة ستساعد في تنشيط التجارة الإقليمية.



وقال الدكتور بانديكيت أوراما ، إن إطلاق البنية التحتية ، وخاصة الشبكات عالية السرعة ، أمر بالغ الأهمية لتحفيز التجارة داخل المنطقة، مشيرا إلى أن شبكة كيب تاون القاهرة تضع معيارًا جديدًا لأفريقيا وستفتح فرصًا تجارية جديدة في جميع أنحاء المنطقة.