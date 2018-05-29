تفاصيل ديون 24 مليار جنيه علي قطاع الأعمال للاستثمار القومي

كشف سيد زكريا، وكيل أول بنك الاستثمار القومي لقطاع تسوية المديونيات، أن مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومي تقدر بحوالي 24 مليار جنيه .

وأضاف ردا علي ” المال ” أن المديونية تتوزع بواقع 10.5 مليار جنيه لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتم الاتفاق علي خفضها إلي 8.7 مليار جنيه، إلى جانب 6 مليارات لدي الشركة القابضة للصناعات المعدنية و3.5 مليار جنيه لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بجانب 1.3 مليار لدي الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيعات اتفاقيات لتسوية المديونيات علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، بن البنك و” القابضة للغزل ” بقيمة 8.7 مليار جنيه، مقابل أصول وحصة في رأسمال الشركة.

وفي المقابل، قدر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إجمالي المديونيات المستحقة علي الشركات لبنك الاستثمار القومي بنحو 20 مليار جنيه.

وقال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس مجلس إدارة ” القابضة للغزل ” إن التسوية تتضمن مبادلة أصول بقيمة 6 مليارات جنيه، وزيادة رأسمال البنك في الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى 20% مقابل 2.760 مليار جنيه .