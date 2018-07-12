تفاصيل دوي انفجار بمحيط مطار القاهرة

دعاء محمود قال مصدر لـ"المال"، مساء الخميس، إنه سٌمع دوي انفجار لا يعرف مصدره بمحيط مطار القاهرة، نتيجة حريق مستودع وقودوأوضح المصدر ذاته أن المعلومات الأولية تؤكد أن الانفجار نتيجة مستودع وقود أو محطة تموين وقود في محيط المطار. وسبق أن نشرت المال صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجت

دعاء محمود

قال مصدر لـ”المال”، مساء الخميس، إنه سٌمع دوي انفجار لا يعرف مصدره بمحيط مطار القاهرة، نتيجة حريق مستودع وقود

وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات الأولية تؤكد أن الانفجار نتيجة مستودع وقود أو محطة تموين وقود في محيط المطار.

وسبق أن نشرت المال صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أدخنة وألسنة لهب تتصاعد بالقرب من مكان تردد أنه قريب من المطار

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة.

وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وهرعت سيارات الإسعاف باتجاه الحادث قرب الباب 14 في مطار القاهرة.



وفي وقت لاحق من مساء الخميس، نفت وزارة الطيران المدني وقوع انفجار داخل مطار القاهرة، أو توقف حركة الطيران.

ونقل التلفزيون المصري عن مراسله تأكيد لقيام الدفاع المدني بإطفاء حريق وقع بالقرب من المطار وليس داخله.

فيما قال الفريق يونس المصري لقناة النيل للأخبار منذ قليل إن حركة الملاحة بالمطار تسير بشكل طبيعي مؤكدا أنه تفقد حركة الملاحة



وأكد أن الانفجار الذي حدث “غالبا مصنع بتروكيماويات ومحطة وقود بجواره”.

وأوضح الوزير أن الانفجار كان بعيد تماما عن الممارات المستخدمة في الطيران بمطار القاهرة تماما، مشددا على أن حركة الطيران “لم تتوقف مطلقا”.

كما أكد باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني أن الانفجار الذي وقع منذ قليل وقع خارج حدود مطار القاهرة الدولي تماما.

وفي بيان الجمعة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، إنه “نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية.

وأضاف: “تم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته”.؟

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر إصابة 12 شخصا جراء الانفجار، وبدء فتح تحقيق في الحادث.

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وزارة الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي والانفجار خارج المطار