تفاصيل دمج شركات الأوراق المالية صغيرة الحجم

مصطفى طلعتتقدمت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقترح شامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إعداد تصور لآليات اندماج شركات الأوراق المالية كالسمسرة، وإدارة الأصول صغيرة الحجم، فى كيان قابض، وهى الخطوة المهمة لإنقاذ الشركات صغيرة الحجم، وتعزيز فرص البقاء والسيطرة على حصص

مصطفى طلعت

تقدمت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقترح شامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إعداد تصور لآليات اندماج شركات الأوراق المالية كالسمسرة، وإدارة الأصول صغيرة الحجم، فى كيان قابض، وهى الخطوة المهمة لإنقاذ الشركات صغيرة الحجم، وتعزيز فرص البقاء والسيطرة على حصص سوقية.

كشف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، عن أن الشعبة تقدمت بمقترح تدشين الشركة القابضة إلى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاء بممثلى الشعبة مطلع الأسبوع الجارى، ووعد الأخير بدراسة الأمر.



أكد عبدالعزيز، فى تصريح لـ«المال»، أن تدشين شركة قابضة يضم عدة شركات صغيرة، من شأنه خلق كيان كبير يؤدى إلى قوة التفاوض مع جهات التعامل مثل الرقابة المالية، وإدارة البورصة، وشركة مصر للمقاصة، وموردى الخدمات مثل “mist – mubasher” وبالتالى إمكانية تخفيض تعريفة التعامل مع تلك الجهات.

أشار إلى أن تدشين شركة قابضة يتضمن عدة مميزات أبزرها قوة المنافسة فى السوق، والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، والانتشار الجغرافى داخل مصر والدول العربية، وتنوع الخدمات، ويسمح بإمكانية طرح أسهم الشركات فى البورصة.

حصلت “المال”، على نص المقترح المرسل إلى الرقابة المالية، الذى تضمن تصوراً لمجلس إدارة الشركة القابضة للسمسرة، يتكون من 8 أعضاء موزعين بواقع 5 أعضاء مجلس إدارة وعضوين من ذوى الخبرة، وعضو منتدب، ورئيس مجلس إدارة.

ويضع المقترح تكوين إدارات تنفيذية، تابعة للشركة القابضة، تتولى مسئولية ومتابعة الشركات التابعة المتواجدة تحت الكيان، ما يؤدى إلى الاستفادة من الميزة النسبية بكل شركة من الشركات التابعة، لوضع الإستراتيجية الموحدة للقابضة، ولكل من الشركات التابعة وتحديد أهداف كل منهم ما يؤدى إلى تعظيم الربح واستمرارية النشاط.

أكد أنه حال زيادة رأس مال الشركة القابضة إلى أكثر من 50 مليون جنيه يسمح بإمكانية تأسيس وتكوين شركة للحفظ، والاستفادة من تعظيم الأرباح بدلا من الحفظ لدى شركات وبنوك أخرى.

يشير المقترح المقدم إلى أن الرقابة وإمكانية قيام الشركة القابضة بتأسيس أو الإستحواذ على إحدى شركات إدارة الأصول (إدارة المحافظ – صناديق الاستثمار) بنفس طريقة استحواذها على شركات السمسرة.

يتضمن تنفيذ الفكرة 4 مراحل؛ الأولى البحث عن مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس شركة قابضة عن طريق مبادلة الأسهم فيما بينها، أما المرحلة الثانية تشمل التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة للقيام بأعمال تقييم أسهم كل من هذه الشركات، لتحديد قيمة مساهمتها فى هذا الكيان الجديد.

أما المرحلة الثالثة تتمثل فى القيام بأعمال الـتأسيس والترخيص عن طريق إحدى الجهات التى يتعاقد معها بعد تعيين مجلس إدارة مكون من مساهمى الكيان القابض «مساهمى الشركات الأصليين»، مع تعيين عضو منتدب مستقل من الكوادر ذات الخبرات الواسعة فى مجال الأوراق المالية مع استقدام إحدى الشخصيات العامة لرئاسة مجلس الشركة، ضمانا للحيادية وتدعيما للصورة الذهنية للكيان القابض.

تتضمن المرحلة الأخيرة وضع الإستراتيجية الخاصة بهذا الكيان، وإستراتيجيات كل من الشركات التابعة، لضمان تخصص كل من هذه الأذرع الاستثمارية للشركات مثل شركة وساطة متخصصة فى التعامل مع الأفراد وأخرى مع المؤسسات وغيرها للتداول الإلكترونى، والشركات التابعة التى تعمل فى إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.