تفاصيل دعم فروق أسعار القروض الميسرة بموازنة تعاونيات الإسكان

أحمد شوقي:قدرت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/ 2019 الدعم الخاص بفروق فائدة القروض الميسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بنحو 137.5 مليون جنيه.ويتوزع هذه المبلغ بواقع 39.6 مليون جنيه لدعم قروض البنك العقاري العربي المصري ، و91.9 مليار جنيه لدعم قروض بن

أحمد شوقي:

قدرت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/ 2019 الدعم الخاص بفروق فائدة القروض الميسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بنحو 137.5 مليون جنيه.

ويتوزع هذه المبلغ بواقع 39.6 مليون جنيه لدعم قروض البنك العقاري العربي المصري ، و91.9 مليار جنيه لدعم قروض بنك التعمير والإسكان.

أما دعم الزلزال فبلغت قيمته 912.9 ألف جنيه، فيما خصص 338.5 ألف جنيه دعم 1% افراد وجمعيات، ونحو 3 ملايين جنيه كدعم 1% للوحدات؛ بالإضافة إلى 1.7 مليون جنيه لدعم قروض بنك الاستثمار القومي.

وقدرت الموازنة العامة للدولة الفوائد المستحقة على بنك الاستثمار القومي والتي يعاد إقراضها للبنك عن العام المالي المقبل 2018/ 2019 بنحو 6.5 مليون جنيه موزعة بواقع 4 ملايين جنيه عن صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، و2.5 مليون جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.