تفاصيل دراسة مجمع مرغم 2 للبلاستيك

❏ هناجر صناعية على 120 ألف متر مربع ❏ مصانع متخصصة فى إنتاج الأجزاء البلاستيكية المرتبطة بتصنيع السيارات ❏ الوزارة تفاضل بين 3 أنظمة للتخصيص.. التأجير التمويلى والتمليك والإيجار محمد ريحان تعرض اليوم، شركة وايتشيلد بارتنرز «Whiteshield Partners» الاستشارى الإنجليزى، على الم

❏ هناجر صناعية على 120 ألف متر مربع

❏ مصانع متخصصة فى إنتاج الأجزاء البلاستيكية المرتبطة بتصنيع السيارات

❏ الوزارة تفاضل بين 3 أنظمة للتخصيص.. التأجير التمويلى والتمليك والإيجار



محمد ريحان

تعرض اليوم، شركة وايتشيلد بارتنرز «Whiteshield Partners» الاستشارى الإنجليزى، على المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، الدراسة الممولة من اليونيدو، لتنفيذ مجمع مرغم 2، للصناعات البلاستيكية، والتى بدأت الشركة إعدادها نهاية أغسطس الماضى.

وتقام المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك على مساحة 52 فدانا بما يعادل 218.4 ألف متر، بهدف المساهمة فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة، والتى ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة.

كانت مصادر قد صرحت لـ«المال»، بأن إجمالى استثمارات المرحلة الثانية، التى تصل مساحتها إلى 52 فدانا، ستكون فى حدود 10 مليارات جنيه، متضمنة الإنشاءات والآلات.

وتنشر «المال» أبرز تفاصيل الدراسة، التى انتهت الشركة من إعدادها، واطلعت على الملخص النهائى لها قبل عرضها على وزير الصناعة.

وتشمل الدراسة إقامة وحدات أو هناجر صناعية، على مساحة 120 ألف متر مربع، على أن تتراوح مساحة الوحدة بين 1000 – 5000 متر مربع، وكذلك إقامة مناطق خدمية وتخزينية على مساحة 40 ألف متر، وتخصيص المساحات المتبقية لإقامة معهد تعليمى لصناعة البلاستيك، فضلا عن منطقة سكنية للعمال.

ويضم مجمع مرغم 2 أنشطة متنوعة فى مجال البلاسيتك، وهى صناعات الحقن والنفخ والسحب، كما سيقام فى المجمع لأول مرة مصانع متخصصة فى إنتاج جميع الأجزاء البلاستيكية المرتبطة بصناعة السيارات.

وحددت الدراسة 3 سيناريوهات مناسبة لتخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين، أولها هو التأجير التمويلى، والثانى التمليك، والأخير الايجار لمدد زمنية طويلة، على أن يحدد وزير الصناعة النظام الذى سيتم اتباعه فى طرح الوحدات.

من جهته، توقع المهندس خالد أبو المكارم، رئيس شعبة صناعة البلاسيتك فى اتحاد الصناعات لـ«المال»، أن مجمع مرغم بمرحلتيه سيدعم صناعة البلاستيك المحلية بقوة، ويساعد فى توفير المعروض من المنتجات البلاستيكية اللازمة للسوق المحلية أو التصدير.

وتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية مطلع العام المقبل، والانتهاء منها خلال 6 شهور، على أن يتم تخصيص الوحدات وتسكين المصانع قبل نهاية العام المقبل، لافتا إلى أن الوحدات ستكون جاهزة بالتراخيص الصناعية، ومجهزة بالأمن الصناعى.

وحول أفضل نظام لتخصيص الأراضى، قال أبو المكارم، إنه سيتم استطلاع رأى الصناع العاملين بالمجال ومناقشة هيئة التنمية الصناعية المنوطة بهذا الأمر، موضحا: أرجح نظام التأجير التمويلى الذى يسمح فى النهائية بتملك الوحدة الصناعية.

وأكد أهمية التكامل الصناعى الواجب توافره فى مرغم للبلاستيك بين الوحدات الصغيرة التى تمت إقامتها فى المرحلة الأولى، وبين المشروعات المتوسطة والكبيرة المرتقب إقامتها فى المرحلة الثانية، ما يصب فى النهاية فى صالح صناعة البلاستيك ككل.

وأرجع أبو المكارم أهمية منطقة مرغم إلى اقترابها من مصانع البتروكيماويات، المنتجة للخامات المستخدمة فى صناعة البلاستيك مثل البولى إيثيلين والبولى بروبيلين، فضلا عن تميز المنطقة بقربها من ميناء الإسكندرية ما يسهل من عمليات التصدير للأسواق الخارجية.

وشهدت صادرات «البلاستيك» والمطاط المصرية، ارتفاعا خلال الفترة من « يناير- سبتمبر 2017» بنسبة %26، لتسجل 1.059 مليار دولار، مقابل 839.385 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016، مستحوذة على %34 من صادرات الصناعات الكيماوية خلال تلك الفترة.