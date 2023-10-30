تفاصيل خطة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لتخفيف الأحمال (مستند)

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، تفاصيل خطة تخفيف الأحمال عن التيار الجديدة، والتي بدأت في تنفيذها خلال الأيام الاخيرة، وذلك بزيادة فترة انقطاع التيار.

ويأتي القرار تنفيذا لتعليمات لمجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي يتم تنفيذها، والتي كانت ساعة واحدة خلال الشهرين الماضيين، لتصبح ساعتين رسميا.

وكان قد أكد محافظ الاسكندرية، أنه تم تنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، بكافة المباني الحكومية والمرافق التابعة لها، وإغلاق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين.

ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملاتها لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمبانى الحكومية التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظة وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقًا للتوقيتات المعلنة.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مكلفًا بإغلاق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

وحث المحافظ المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، كما وجه بعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن 25 درجة مئوية في جميع المباني الحكومية التابعة للدولة، واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات الاستثمارية الجديدة التابعة للمحافظة، وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت.

وتشمل الخطة في الإسكندرية 5 قطاعات رئيسية موزعة على 4 مجموعات، حيث تتعرض 156 منطقة على مستوى المحافظة لانقطاع التيار الكهربى لمدة ساعتين وثلث بما يوازى 140 دقيقة طوال اليوم، موزعة على فترات زمنية طبقًا لخطة الأحمال المقررة.