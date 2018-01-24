تفاصيل خطة تنمية الثروة الحيوانية بين الزراعة والتموين وجهاز الخدمة الوطنية

الصاوي أحمدوقّع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمحاسب السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك لتدبير رءوس ماشية لتوز

الصاوي أحمد





وقّع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمحاسب السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها على صغار المربّين من المزارعين للتربية والتسمين، بالمحافظات المختلفة، ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، على هامش مراسم التوقيع، إن البروتوكول يهدف في الأساس لتحقيق خطة طموح لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء، والعمل على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني بمصر، لافتًا إلى أن ذلك يعد مثالًا للتنسيق والتناغم الحكومي بين مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك والعمل المثمر بوضع خطة عمل يسهم ويساعد فيها كل طرف بأداء عمل محدد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن من حيث: تدبير واستيراد رءوس الماشية، والتسهيل الائتماني، ومعاينة الحظائر، وإصدار تراخيص التشغيل للمتقدمين للمشروع من صغار المربين من المزارعين.

وأشار البنا إلى أن دور وزارة الزراعة وفقًا للبروتوكول سيتمثل في إصدار الموافقات الاستيرادية للعجول طبقًا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حال طلب ذلك من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلًا عن إجراء المعاينات اللازمة لحظائر المتقدمين للمشروع؛ لتحديد مدى ملاءمتها للتسمين.

وأوضح أنه سيتم أيضًا من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تدشين حملات توعوية وإرشادية وتنظيم ندوات للمستفيدين؛ لتعريفهم بجميع النواحي الغذائية والرعائية المرتبطة بتحسين معدلات الإنتاج لقطاع الرءوس، فضلًا عن تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص تشغيل حظائر المستفيدين، مع الالتزام التام بكل اشتراطات الأمن والأمان الحيوي، مع اشتراط عدم تبوير أي أراضٍ زراعية في حال إصدار تراخيص جديدة.

وأكد أنه سيتم تحديد بيان الكمية والمواصفات الفنية المطلوبة في رءوس الماشية المخطط تدبيرها عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تتولى الوزارة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية توفير الأمصال واللقاحات للمربّين والمستفيدين بالمشروع، والمرور على أماكن تربية وتسمين العجول الخاصة بالمستفيدين من المشروع لمتابعة سلامة الإجراءات الفنية والبيطرية والوقائية المتخذة بمعرفتهم في مجال التربية، فضلًا عن إجراء الترقيم والتسجيل والتحصين لقطعان الماشية عند المستفيدين وإجراء المتابعات البيطرية لها.

وقال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز سيتولى التعاقد على تدبير رءوس الماشية، في إطار التنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، من حيث: التمويل المتاح، عدد الرءوس، السلالة، المنشأ، الوزن، والعروض المقدَّمة من الشركات المورّدة، فضلًا عن إنهاء إجراءات تسلم رءوس الماشية الواردة من الخارج والتحفظ عليها في مزارع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الفنية والبيطرية والإعاشة اللازمة لحين تسليمها للمستفيدين من المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد السياسة السعرية للرءوس وفقًا لسعر التدبير مضافًا إليها المصروفات التي سيتحملها الجهاز حتى تسليم الرءوس للمستفيد.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستحصل على ثلث عدد الرءوس الممنوحة للمستفيدين كحد أدنى طبقًا للسعر السائد بالسوق في حينه، باعتبارها من الجهات الوطنية المتخصصة في مجال توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة للمساعدة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.