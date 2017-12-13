تفاصيل خطة تطوير شركتي مصر للألومنيوم والحديد للصلب

المال ـ خاص ترأس الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز

المال ـ خاص



ترأس الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

استعرض المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – صافى ربح 476.9 مليون جنيه بمعدل نمو 69.7% مقارنة بعام 2015/2016، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 141.6% لتسجل نحو 923.9 مليون جنيه.

أما الشركات التابعة للقابضة، فكشفت القوائم المالية عن العام المالى 2016/2017 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تحولت النتائج النهائية للشركات من خسائر قيمتها 997 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى ربح قيمته 1.5 مليار، فيما زادت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 72% لتتجاوز 16 مليار جنيه.

وأشار المهندس رئيس الشركة القابضة إلى استمرار تحسن الأداء فى الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 والمتمثل فى زيادة إيرادات النشاط الجارى وكذلك تحول إجمالى النتائج إلى الربحية، فى مقابل خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وشمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات لإعادة الهيكلة الإدارية فى مجالس إدارات الشركات التابعة، وكذلك الهيكلة المالية من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات ومنها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين، إضافة إلى تطوير بعض الشركات المتعثرة، وخطة الشركة القابضة للاستفادة من الأراضى والعقارات المملوكة لها.

وحول موقف المشروعات الجديدة، فقد ذكر التقرير أنه تمت ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 8 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، إلى جانب ما يجرى حاليا من تقييم فنى للعروض المقدمة فى مناقصتى تطوير شركتى الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، حيث من المتوقع الانتهاء من التقييم نهاية شهر ديسمبر للبدء فى التقييم المالى، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة على مشروع إنشاء خط الإنتاج الجديد بشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا.

وبالنسبة لشركة النصر للسيارات، فقد أظهر التقرير أنه يجرى حاليًا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الفائزة بمناقصة تطوير الشركة والدخول فى شراكة لإنتاج سيارة مصرية، بالإضافة إلى مشروع التطوير الذى تنفذه شركة النصر للتعدين من خلال تحديث ميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مشروع تطوير شركة السبائك الحديدية لرفع الطاقة الإنتاجية.

من جانبه، أشاد الوزير بالنتائج التى حققتها القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى تنفيذ الإصلاح الفنى بالشركات التابعة وإنجاز مشروعات التطوير التى تتطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات خاصة مع وجود بعض الشركات التى لم تشهد أى استثمارات منذ أكثر من 20 عامًا.

ووجه “الشرقاوى”، مجلس إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، وضخ استثمارات جديدة فى الشركات خاصة الواقعة بمنطقة الصعيد بما يخلق فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية فى محافظات الصعيد، مشيرًا على سبيل المثال إلى مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وكذلك خط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا.

كما وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بوضع خطط تسويقية جديدة للشركات وخاصة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شينى” من خلال التعاقد مع إحدى شركات التسويق، وتطوير فروع الشركة مع رفع كفاءة العاملين.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

وقد قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة لصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمناسبة تحسن الأداء الذى شهدته محفظة الشركة القابضة وتحولها من الخسارة إلى الربح، كما وافقت على استمرار مجلس الإدارة فى مهام عمله حتى نهاية مدته فى 17 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.

كذلك وافقت الجمعية العامة للقابضة على زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 164.876 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام المالى 2015/2016، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما ترأس الوزير الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى أقرت زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليار.