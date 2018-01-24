تفاصيل خطة القضاء على إنفلونزا الطيور

❏ محرز: الموافقة النهائية مرهونة بالمناقشات مع «الفاو»الصاوى أحمدانتهت وزارة الزراعة من إعداد خطة متكاملة للقضاء على مرض إنفلونزا الطيور، خلال 5 أعوام المقبلة، تتضمن حزمة إجراءات أبرزها يتعلق بالتحصين، وطرق التربية، والتسمين المناسبة، وجودة الأمصال، بالتعاون مع الجهات المعنية فى الوز

❏ محرز: الموافقة النهائية مرهونة بالمناقشات مع «الفاو»

الصاوى أحمد

انتهت وزارة الزراعة من إعداد خطة متكاملة للقضاء على مرض إنفلونزا الطيور، خلال 5 أعوام المقبلة، تتضمن حزمة إجراءات أبرزها يتعلق بالتحصين، وطرق التربية، والتسمين المناسبة، وجودة الأمصال، بالتعاون مع الجهات المعنية فى الوزارة، والجامعات، وجهات البحث العلمى.

تستهدف الخطة دعم القطاع التنفيذى للطب البيطرى، وتطوير الوحدات التابعة له على مستوى الجمهورية، إلى جانب وضع نظام موحد لمتابعة استخدام الأمصال واللقاحات بطريقة فعالة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عقدت نهاية العام الماضى فى القاهرة اجتماع تشاورى، وورشة عمل لوضع إستراتيجية للتدخل والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور فى مصر للأعوام الخمسة المقبلة، فى إطار مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وحضر ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الدواجن فى مصر.

وطبقا لنائب وزير الزراعة منى محرز لـ«المال»، فإنه قبل إقرار هذه الخطة الإستراتيجية، الموافقة عليها بشكل نهائى، عرضها للبحث والنقاش على المنظمات المجتمعية والدولية ذات الصلة وعلى رأسها «الفاو».

كانت وزارة الزراعة قد طلبلت من منظمة «فاو» مؤخرا، تقديم الدعم المطلوب من للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور فى مصر.

وحصلت «المال» على ملامح وتفاصيل الخطة المتكاملة، لحصار مرض إنفلونزا الطيور حتى 2023.

تتضمن الخطة توفير اللقاحات والأدوية على مستوى المحافظات، ووضع نظام موحد لمتابعة استخدامها، وتطوير سلسلة التبريد لنقل وتوزيع اللقاحات، والتأكد من كفاءة عملية التحصين، ومتابعة المستوى المناعى للطيور المحصنة، وقيام شركات اللقاحات بتدريب الأشخاص الذين يقومون بتحصين الطيور فى المزارع.

تضم بنودها اختيار 6 قرى فى بعض محافظات الدلتا والصعيد، لعمل نموذج متطور، للقضاء على مرض إنفلونزا الطيور، ومتابعة نجاح التجربة، والقضاء على المرض، لتعميمها فى باقى القرى، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوى، والتخلص الآمن من السبلة، ومخلفات المزارع، والطيور النافقة.

بحسب محاور الخطة، تدعم المزارع الصغيرة لتحسين مستوى الأمن الحيوى فى المزارع، والتوسع فى نظام المناطق المعزولة، والخالية من مرض إنفلونزا الطيور، لإتاحة تصدير المنتجات الداجنة، وتربية البط المستورد فى مزارع مخصصة، وتحصينه، وذبحه فى المجازر، لمنع انتشار المرض.

تضم الخطة العمل على تغير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الطيور الحية، إلى الطيور المجمدة، أو المبردة، وتطوير نظام التسويق لاستلام الطيور، سواء من التربية المنزلية، أو المزارع الصغيرة والمتوسطة، وذبحها بالمجازر، وبيعها للمستهلك بأسعار مناسبة.

حسب خطة “الزراعة”، وضع ضوابط لتشخيص المرض فى المعامل البيطرية الخاصة، وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالات إيجابية لمرض إنفلونزا الطيور، وضمان الاستخدام السليم للقاحات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى رسم الخرائط الجغرافية لمزارع الدواجن على مستوى المحافظات.

قال إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ«المال»، إن القضاء على مرض إنفلونزا الطيور فى مصر يحتاج إلى تكاتف من جميع المؤسسات، والجهات الحكومية، والخاصة، ومنظمة الفاو، والمنتجين وشركات الأدوية واللقاحات، لما تمثله صناعة الدواجن من دور فى تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير منتجات بأسعار معتدلة يعتمد عليها المصريين فى غذائهم.

أضاف أنه خلال الاجتماعات السابقة مع الجهات المعنية بالقضاء على مرض إنفلونزا الطيور، جرت مراجعة وتحديث إستراتيجية السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، بالتعاون مع القطاع الخاص.

أكد أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا فى معدلات اكتشاف المرض فى المحافظات، لا سيما فى ظل التوسع فى حملات التوعية، وبرامج التحصين.

كانت الإدراة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أعلنت مؤخرا، عن السيطرة على بؤرتين جديدتين لإنفلونزا الطيورh5n1، فى طيور التربية المنزلية، منها بؤرة بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وبؤرة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كشف تقرير للطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية، عن أن عدد البؤر المؤكدة والمكتشفة من يناير الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى،بلغت 153 عينة من إجمالى 8170 عينة من الأسواق، والمزراع، سيطرت عليها جميعا عن طريق فرق التقصى النشط، منها 25 بؤرة تربية منزلية، و62 أسواقًا، و16 مزرعة.