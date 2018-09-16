تفاصيل خطة الحكومة لإلزام المواطنين بالدفع الإلكترونى

■ طبع بطاقات الدفع المسبق وتوزيعها عبر منافذ المصارف ■ مصروفات الإصدار بين 10 و15 جنيهًا وفترات صلاحية تصل لعامين ■ «المالية» تتفق على شراء ماكينات ATM مخصصة للمدفوعات الحكومية ■ «الأهلى» و«مصر» يبدآن التحرك مبكرًا مع الجامعات والوحدات والجهات المحليةمحمد

■ طبع بطاقات الدفع المسبق وتوزيعها عبر منافذ المصارف

■ مصروفات الإصدار بين 10 و15 جنيهًا وفترات صلاحية تصل لعامين

■ «المالية» تتفق على شراء ماكينات ATM مخصصة للمدفوعات الحكومية

■ «الأهلى» و«مصر» يبدآن التحرك مبكرًا مع الجامعات والوحدات والجهات المحلية





محمد سالم ومها أبوودن وأحمد الدسوقى وسيد بدر:

أوشكت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى والمصارف المحلية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، على الانتهاء من خطة إلزام المواطنين بالدفع الإلكترونى لمقابل الخدمات الحكومية المختلفة أيا كانت قيمتها، وذلك بدءًا من يناير المقبل.

تأتى هذه الخطوة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتطبيق آليات الشمول المالى التى تضمن وصول الخدمات المالية المختلفة بأسعار مناسبة لفئات المجتمع كافة.

وأعلنت المالية، فى بيان لها أمس، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير 2019 ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية، وفى حال المخالفة سيتم تطبيق غرامة بنحو %10 من القيمة المالية المستحقة.

وقالت مصادر، لـ«المال»، إن التطبيق سيتم من خلال نظام مدفوعات وطنى يتم تدشينه، حاليا، من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى والتى ستتولى أيضا إصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لهذا الغرض، يتم توزيعها عبر منافذ البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن بطاقات الدفع المسبق ستكون مخصصة لمن لا يمتلكون حسابات بنكية وسيتم إصدارها ببطاقة الرقم القومى وبمصروفات بسيطة يجرى دراستها، حاليا، لكنها فى الغالب ستتراوح بين 10 و15 جنيها، مشيرة إلى أن فترة سريان البطاقة تصل إلى عامين.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية فى اتفاقاتها مع البنوك، أكدت أنها ستتولى شراء ماكينات صراف آلى ATM، تكون مخصصة للمدفوعات الحكومية، يتم نشرها على نطاق واسع، بحيث يمكن استخدامها فى سداد تلك المدفوعات أو شحن كروت الدفع المسبق.

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه عقد أكثر من اجتماع مع وزارة المالية للبدء فى تحصيل المدفوعات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير ماكينات POS فى جميع الجهات الحكومية لإتاحة السداد من خلالها.

وأكد أبوالفتوح، لـ«المال»، أن التنسيق يتم بين مصرفه والبنك المركزى ووزارة المالية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه سيتم البدء على الفور فى نشر هذه النوعية من الماكينات تدريجياً.

وماكينات POS أجهزة إلكترونية يتم وضعها فى محال البيع والمولات والمراكز التجارية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بين التاجر والعميل وذلك باستخدام بطاقة فيزا أو مستر كارد دون الحاجة الى استعمال النقود.

وأشار أبوالفتوح إلى أن مصرفه يعمل منذ فترة على نشر الشمول المالى والتحول إلى المعاملات غير النقدية من خلال برامج صرف رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص والتعاون مع الجامعات فى تحصيل المستحقات من الطلبة عبر بطاقات مسبقة الدفع يتم إصدارها مجانا.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يسعى فى الفترة الحالية لنشر ماكينات قبول المدفوعات POS بالجهات الحكومية المختلفة سواء الضرائب والجمارك أوغيرها، كما أنه يتيح إمكانية السداد عبر فروعه بجميع المحافظات أو من خلال الموبايل والإنترنت البنكى.

وأوضح أن عددا واسعا من المواطنين يمكنهم السداد عبر بطاقات الخصم المربوطة بحسابات بنكية وكذلك بطاقات صرف الرواتب، بالإضافة لبطاقات الائتمان ومحافظ الهاتف الإلكترونية، بينما الباقى يمكنهم الحصول على بطاقات مسبقة الدفع بتكلفة بسيطة ويتم شحنها لسداد مدفوعاتهم.

ويوجد فى السوق المحلية ما يزيد على 30 مليون بطاقة دفع موزعة بواقع 15.8 مليون بطاقة خصم و10.7 مليون بطاقة دفع مسبق و4.3 مليون بطاقة ائتمان، ويتم استخدام تلك البطاقات عبر 11.7 ألف ماكينة ATM و72.5 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، حسب بيانات منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

يذكر أن وكيل محافظ المركزى المهندس أيمن حسين كان قد قال لـ«المال»، مطلع العام الجارى، إنه سيتم إطلاق بطاقة دفع وطنية بحلول ديسمبر المقبل تتيح السحب النقدى والشراء، ويستهدف أن تتم جميع المدفوعات الحكومية من خلالها وسيتم البدء بأصحاب المعاشات.

وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فينانس، إن جميع قنوات الدفع المتاحة فى السوق المحلية سوق تخدم هدف وزارة المالية فى تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا بدءًا من يناير 2019، موضحًا أنه بداية من هذا التاريخ ستكون كروت رواتب موظفى الحكومة معدة للدفع عبر نقاط البيع المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح، فى تصريحات لـ«المال«، أن البنك المركزى يعمل على الانتهاء من المواصفات الخاصة ببطاقة الدفع الوطنية، وعدد الإصدار فى المراحل الأولى، وكم بطاقة سيتم إتاحتها لكل بنك، وسيتم إطلاقها بأسعار بسيطة تناسب المستهلك المصرى وستكون متاحة لهذا الغرض أيضًا، موضحًا أن إى فينانس أجرت اختبارات مع البنوك وشركة بنوك مصر على تشغيل هذه البطاقة وتمت بنجاح.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق مع شركة إى فينانس على إصدار عدد معين من «البطاقة الوطنية» لا سيما أن المركزى ما زال فى مرحلة إعداد المواصفات الخاصة وطرق التوزيع وكيفية توزيعها على الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية، موضحًا أن بنكى الأهلى ومصر لديهما مراكز إصدار بطاقات وسيكون بإمكانهما إصدار البطاقة الوطنية أيضًا.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تتجه الحكومة لتغيير بطاقات التموين لتقبل نظم الدفع الحديثة بجانب كروت التأمين الصحى الجديدة، وفى سبيل ذلك أنفقت إى فينانس نحو 37 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مركز إصدار البطاقات الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 مليون بطاقة شهريًا لتكون جاهزة لهذه المشروعات.