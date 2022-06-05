تفاصيل خطة التكامل المرتقبة بين «مصر كابيتال» و«سى آى كابيتال»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن الانتهاء من وضع التصور المبدئى الخاص بتكامل شركتى «مصر كابيتال» و«سى آى كابيتال» التابعتين لبنك مصر.

وقالت المصادر لـ«المال» إن خطة التكامل تتضمن انتقال بعض العقود التابعة لشركة «مصر كابيتال» بالإضافة إلى فريق إدارتها إلى «سى آى كابيتال» على أن تركز «مصر كابيتال» على إدارة محفظة الاستثمارات التابعة والتى تتمثل فى حصص ملكية ببعض الشركات المقيدة و غير المقيدة.

وأوضحت أنه سيتم نقل الصناديق المدارة حاليا من جانب «مصر كابيتال» بعد موافقة الجهات المصدرة، إلى «سى آى كابيتال»، كما ستنتقل استثمارات مصر كابيتال في منصتى الاستثمار المباشر فى التعليم و الرعاية الصحية.

كانت «مصر كابيتال» أطلقت أكبر منصة استثمار فى الرعاية الصحية بأفريقيا بقيمة 380 مليون دولار، والتي تديرها شركة اليفيت للاستثمار ، بالإضافة إلى منصة «لايتهاوس» التعليمية بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى و عدد من المؤسسات المالية فى مصر والوطن العربى.

وتوقعت المصادر أن يتم تنفيذ عملية التكامل خلال شهر يوليو المقبل، موضحة أن هذا هو التصور الذى تم التوصل إليه حتى الآن وقد يشهد تغيير بعض الأمور لاحقا.

وكشفت أنه سيتم تغيير اسم الكيان الجديد – الذى سيضم «سى آى كابيتال» بالإضافة إلى الأصول التى ستنتقل من «مصر كابيتال»، مُفضلة عدم الإفصاح عن الشكل الإدارى للكيان الجديد فى الفترة الراهنة.

كان مجلس إدارة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية وافق فى مارس الماضى على شراء كامل حصة «مصر كابيتال» فى أسهم رأسمال «مصر كابيتال» للوساطة فى السندات، بنسبة %99.99 فضلا عن شراء كامل حصة «مصر كابيتال» والبالغة 125 ألف سهم فى شركة «لايتهاوس» للاستثمار التعليمى والتى تمثل %25 من أسهم الأخيرة.

وشملت القرارات الموافقة على شراء حصة «مصر كابيتال» كأحد المؤسسين لصندوق يعمل فى أسواق النقد وصندوق آخر يعمل فى أدوات الدين.

ووفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركتين بلغ حجم الأصول المدارة لشركة «مصر كابيتال» نحو 38 مليار جنيه خلال العام الماضى ، فى حين بلغت أصول سى آى مانجمنتت – ذراع سى آى كابيتال لإدارة الأصول نحو 15 مليارا و بذلك سيدير الكيان الجديد أصولا بقيمة إجمالية تدور حول 53 مليارا.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، عن العام الماضى، ارتفاع أرباحها بنسبة 147.9 % على أساس سنوى، إذ حققت صافى ربح بلغ 1.53 مليار جنيه، مقابل 619.9 مليون للعام قبل الماضى.

وتمتلك «سى آى كابيتال» أذرعا فى التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر و التمويل العقارى، بالإضافة إلى السمسرة و إدارة الأصول و أسست مؤخرا بالشراكة مع بنك مصر منصة للاستثمار فى الرعاية الصحية، والتى قامت بالفعل بالاستحواذ على حصة فى شركة مستشفيات كليوباترا.

وحققت «مصر كابيتال» للوساطة فى السندات، نمو مطردا إذ نفذت صفقات فاقت قيمتها الإجمالية 297 مليار جنيه فى أقل من عام منذ بدء نشاطها.