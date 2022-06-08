تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الخامسة مساء غد الخميس 9 يونيو على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وقائع حفل ختام وإعلان جوائز الدورة السابعة من «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي »، ويحمل شعار «رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022 »، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدى، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وبمشاركة مشيخة الأزهر الشريف ، مكتبة الاسكندرية، دار الكتب والوثائق القومية .

وقائع حفل ختام «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي»

ويتضمن حفل الختام عرض فيلم تذكاري عن الدورة السابعة من الملتقى إنتاج وحدة الفيديو تك بقطاع الصندوق، تكريم صاحبي الدورة عبدالعزيز أبو الخير ومحمد أبو الخير، و تكريم لجان تحكيم الملتقى ، وضيوف الشرف ، والجهات المشاركة .

يعقب ذلك إعلان جوائز الملتقى والتي تتضمن جوائز: الاتجاه الأصيل – ثلاثة مراكز – ، والاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية و الزخرفة والتذهيب بالإضافة إلى جائزة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي .

جدير بالذكر أن دورة الملتقى هذا العام شارك فيها 125 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا، من دول: صربيا ، الصين ، تونس، باكستان، العراق، اليابان، تايلاند، الجزائر ، اندونيسيا ، ليبيا، اليمن ، افغانستان، الهند، اوزباكستان، نيجيريا .

كما شارك بالملتقى : مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الاسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية.