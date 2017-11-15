تفاصيل حملة تخفيضات جوميا مصر فى بلاك فرايدى

❏ الهواتف وحفاضات الأطفال والأزياء الأكثر مبيعاً خلال الساعات الأولى ❏ شراكة مع «ماستر كارد» لإتاحة الدفع «أونلاين» ❏ %80 خصمًا على منتجات الملابس ..و20 - %40 على الإلكترونيات ❏ تعيين 500 كدر..والتعاقد مع 15 شركة شحن إضافية محمود جمال اتخذت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإل

❏ الهواتف وحفاضات الأطفال والأزياء الأكثر مبيعاً خلال الساعات الأولى

❏ شراكة مع «ماستر كارد» لإتاحة الدفع «أونلاين»

❏ %80 خصمًا على منتجات الملابس ..و20 – %40 على الإلكترونيات

❏ تعيين 500 كدر..والتعاقد مع 15 شركة شحن إضافية



محمود جمال

اتخذت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى استعدادات مكثفة لمواجهة طلبات الشراء المكثفة من قبل العملاء خلال موسم تخفيضات الجمعة السوداء الـ«بلاك فرايدى» والتى انطلقت رسميًّا يوم الأحد الماضى 12 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

قال هشام صفوت، رئيس الشركة، إن «جوميا» قامت بتعيين 500 موظف جديد من أصل ألف شخص كانت تستهدف تعيينهم قبل انطلاق الحملة رسميًّا، كما تعاقدت أيضًا مع نحو 15 شركة شحن إضافية ليرتفع بذلك أسطول توصيل الطلبات إلى 350 وسيلة مواصلات.

وأوضح صفوت لـ«المال» أن “جوميا” خصصت 31 يومًا للحملة خلال العام الحالى بواقع 5 أسابيع، كما حددت لأول مرة أيامًا تتعلق بتخفيضات منتجات بعينها لإتاحة الفرصة للعميل من تصفح أكبر قدر منها أونلاين، وتمكين العارض من طرح حزمة متنوعة من المنتجات.

وقدر عدد العارضين على الموقع حاليًّا بـ 3 آلاف عارض يقدمون خصومات على 100 ألف منتج خلال «البلاك فرايدى» منهم 250 عارضاً يقدمون منتجات مصنعة محلية بالكامل، لافتا إلى عقد شراكات جديدة منها التعاون مع ماستر كارد فى مجال الدفع الإلكترونى بداية من الأسبوع المقبل، وشركات أورنج وسامسونج وشياومى وانفينيكيس عبر إطلاق خصومات وعروض قوية على أجهزة الهواتف المحمولة منها سامسونج جراند برايم بلس وهاتف جديد hot s2 pro، إلى جانب جيليت ولوريال لمستحضرات التجميل وبروكتر آند جامبل فى حفاضات الأطفال، وأبوعوف.

وأضاف أن الساعات الأولى من البلاك فرايدى شهدت عمليات شراء كبيرة على الهواتف ومنتجات الأطفال وبالأخص الحفاضات والأزياء، كما كان الموقع يستقبل 50 ألف زائر كل ثانية بواقع 1.5 مليون زائر خلال أول ساعة فقط وهو أكبر عدد زائرين للموقع منذ انطلاقه.

وذكر أن الـدقائق الخمس الأولى شهدت مبيعات تعادل نظيراتها فى 2014 إذ طرحت الشركة خصومات تصل إلى %80 على منتجات الملابس والأزياء، ومن 20 % إلى %40 على الإلكترونيات.

وألمح صفوت إلى استهداف “جوميا” تحقيق مبيعات فى بلاك فرايدى 2017 تعادل 5 أضعاف نظيرتها خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن معدل نمو مبيعات الموقع حتى سبتمبر المنصرم بلغ %300.

ورأى أن المستهلك المصرى بدأ يتجه إلى الشراء اونلاين عبر مواقع التجارة الالكترونية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وارتفاع معدلات التضخم لأكثر من %35 وذلك لأسباب تتعلق باتاحة منتجات أرخص، كما تسمح للمواطن بإجراء مقارنة بين أسعار المنتجات بما يكسبها مزيدًا من الثقة والشفافية.

وتطرق إلى أن الزيادة الجنونية فى أسعار المنتجات دفعت المستهلكين للبحث عن شراء المنتجات الأساسية بأسعار رخيصة فى متناول اليد، مشيرا إلى أن الشركة رفعت مؤخرا الحد الأدنى لقيمة الأوردر الواحد نقدأ عند التسلم من 150 إلى 200 جنيه، فيما تسدد إلكترونيًّا عبر الموقع إذا كانت أقل من 200 جنيه.

وحول عدم مطابقة المنتجات المعروضة على الموقع للمواصفات القياسية، علق قائلا: نتحدث مع العارضين لإلزامهم بالمواصفات القياسية، فضلا عن دور الشركة فى فحص المنتجات.

وعن دعم جوميا لتنمية الصادرات المصرية عبر البوابة الإلكترونية للشركة، قال صفوت إن الشركة تخطط خلال العام المقبل لطرح المنتجات المصرية بالعديد من الأسواق الأفريقية، من خلال مبادرتنا لتوصيل المنتجات إلى الأسواق الخارجية التى نعمل بها، لافتا إلى التواجد فى 23 دولة أفريقية ودراسة تقديم الخدمات اللوجستية والنقل للشركات المصرية حاليا، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد طفرة قوية خلال المرحلة الماضية، وأصبح ينمو بـنسبة %100 سنويًّا.

وبحسب الشركة، فإن %55 من مستخدمى الموقع حاليًّا ذكورًا، و%45 من الإناث، كما أن % 60 من العملاء يعتمدون فى عملية الشراء على الهواتف الذكية للشراء من خلال تطبيق «جوميا»، مقارنة بنحو %10 فقط منذ 3 سنوات عندما أطلقت الشركة عروض البلاك فرايدى.

وكانت تمثل نسبة الدفع عند التسلم % 98 فى عام 2014، إلا أن الدفع الإلكترونى، باستخدام بطاقات الائتمان، يتجاوز حاليا %15.

يشار إلى أن «جوميا» خصصت استثمارات 70 مليون جنيه للإنفاق على الحملة التسويقية الخاصة بموسم تخفيضات الجمعة السوداء البلاك فرايدي.