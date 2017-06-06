تفاصيل حملة الجوع واحد والحل واحد لبنك الطعام المصرى

أعلن بنك الطعام المصرى، عن انطلاق حملته الجديدة والتى تهدف إلى القضاء على مشكلة الجوع من خلال حملة “الجوع واحد والحل واحد”، والتى يشارك فيها عدد من الفنانين والرموز الدينية.

وتهدف الحملة إلى التأكيد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصرى فى محاربة الفقر، والتصدى لمشكلة حقيقية يعانى منها 5.5% من سكان مصر وهى عدم توفر الغذاء طبقا للإحصائيات الرسمية لمن هم تحت خط الفقر المدقع.

وتأتى الحملة من خلال التفاعل الإيجابى بين جميع المواطنين فى نشر الفيديوهات التى تحث على محاربة الجوع سواء من خلال حساباتهم الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعى والواتس اب والرسائل النصية القصيرة SMS.

وتعتمد فكرة الحملة الجديدة على نشر الفيديوهات التى تحث جموع الشعب على التصدى لمشكلة نقص الاحتياج الضرورى للغذاء والتى يعانى منها بعض فئات المصريين من نقل الفكرة لتحقيق هدف البنك.

وتهدف الحملة ايضا إلى أن يصبح كل فرد من أفراد المجتمع جزءا أساسيا فى دعم هذه الحملة التى لا تقتصر على شهر رمضان فقط ولكن تستمر طوال العام ليكون جزءا من حل المشكلة، والتى يعتمد فيها بنك الطعام المصرى على قاعدة بيانات دقيقة ومدروسة للأسر المستحقة وهى نتاج عمل ١٢ عاما من الأبحاث فى القرى بكل محافظات مصر لمن هم تحت خط الفقر، من خلال تداول هذه الڤيديوهات شهرياً والتفاعل معها لحل المشكلة، لتصبح حملة هذا العام الاوسع انتشاراً والأقل تكلفةً.

وقد شارك فى هذه الحملة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانيين والرياضيين والرموز الدينية ومن بينهم: منى ذكى، رجاء الجداوى ،لطفى لبيب، محمد لطفى، أحمد فهمى، بشرى، الكابتن زكريا ناصف، الكابتن أحمد حسن، أحمد حسام (ميدو)، حازم إمام، الكابتن هانى رمزى، الكابتن على مظهر، وبطلة الاسكواش العالمية امنية عبد القوى، كريم عبد الجواد بطل الاسكواش العالمى، الشيخ أسامة الازهرى، الشيخ رمضان عبد المعز، المنشد الدينى محمد ياسين التهامى، المنشد مصطفى عاطف، المطران منير حنا وبمشاركة نزيه سلام وعمر سيف سلام وماجد خالد الشهدى والمخرجة منال الجندى والأطفال مارينا وفؤاد من طلبة المدرسة الأسقفية “.