تفاصيل حصص شركات السياحة من رحلات المونديال

■ «برايم تورز» الأكثر استحوذًا بعدد 2000 مشجع «مصر للطيران» تنقل 3500 مسافراً و«ترافكو» 520 و«لاكى تورز» 1500 كتبت - دعاء محمود:حصلت «المال» على تفاصيل حصص الشركات السياحية التى نظمت رحلات

■ «برايم تورز» الأكثر استحوذًا بعدد 2000 مشجع

«مصر للطيران» تنقل 3500 مسافراً و«ترافكو» 520 و«لاكى تورز» 1500



كتبت – دعاء محمود:

حصلت «المال» على تفاصيل حصص الشركات السياحية التى نظمت رحلات لتشجيع المنتخب المصرى فى مونديال روسيا، والتى كشفت عن قيام «برايم تورز» بنقل 2000 مشجع، وشركة «ترافكو» 520، وتحالف تقوده «لاكى تورز» 1500 مسافر.

وقال معتز صدقى، مدير عام «ترافكوهوليدايز» للسياحة، إن شركته نقلت نحو520 مصريًا إلى روسيا، مشيرًا إلى أن مصر للطيران استحوذت على %70 من المسافرين، والباقى مقسم على شركتى الإماراتية والاتحاد.

وأضاف لـ«المال»، أن %50 من البرامج المباعة كانت لمباراة مصر وروسيا، لافتًا إلى أن هناك نحو33 ألف مشجع يحملون الجوازات المصرية، سافروا من مختلف أنحاء العالم لحضور مباريات المنتخب عبر «الفيفا».

ولفت إلى أن «برايم تورز» استحوذت على النسبة الأكبر من المشجعين المصريين، بعد أن سافر من خلالها أكثر من 2500 مشجع، مضيفًا أن تحالف شركات «لاكى تورز» و«فاملى» للسياحة و«بلوسكاى» و«الهانوف» للسياحة نقلت أكثر من 1500 مشجع.

وأشار «صدقى» إلى أن أسعار الرحلات بدأت من 25 إلى 120 ألف جنيه، شاملة تذاكر الطيران والإقامة بالإفطار وتحدد الأسعار وفقا لعدد الليالى وشركة الطيران المقرر السفر خلالها.

وقال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن الشركة نقلت 3500 مصرى على متن 19 رحلة جوية، لحضور مباريات المنتخب المصرى فى مونديال روسيا منذ 14 يونيو الجارى.