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تفاصيل حسابات التوفير للشباب داخل 11 بنكا محليا

500 جنيه حداً أدنى للحصول على الفائدة
فاطمه امام 6:36 ص, الخميس, 25 مارس 21 6:36 ص, الخميس, 25 مارس 21

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يتنافس عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية لتوفير منتجات عديدة للشباب، والتى تقدم الكثير من المزايا والعروض بغرض تسهيل جميع معاملاتهم المالية، وتختلف هذه المنتجات ما بين البطاقات والحسابات بأنواعها، التى تجعل الشباب يعيشون التجربة المصرفية منذ سن صغيرة لتشجيعهم على الإدخار، دعمًا للشمول المالى وبهدف الوصول إلى شرائح المجتمع كافة.

ووجه البنك المركزى المصرى فى يناير الماضى تعليمات للبنوك بالإهتمام بفئة الشباب من خلال تصميم منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجاتهم بما ينعكس على معدلات الشمول المالى، كما سمح فى هذا الإطار بفتح حسابات مصرفية للفئة العمرية من 16 حتى 21 سنة دون اشتراط الحصول على موافقة ولى الأمر.

وتتيح للشباب الحصول على الحساب بأبسط وأسهل الإجراءات والمستندات، والتى تتمثل فى بطاقة رقم قومى للوالى الشرعى، شهادة ميلاد للقاصر وبطاقة رقم قومى للشباب أكبر من 16 سنة

وتستعرض جريدة المال التفاصيل الكاملة لحسابات التوفير للشباب والقصر فى 11 بنكًا، حيث يتم تقديم حساب توفير الشباب مجاناً بدون احتساب أى مصاريف إدارية، ودون اشتراط حد أدنى كبير لفتح حساب التوفير لجذب هذه الشريحة، ومنح البنوك نسبة فائدة مرتفعة على حساب الشباب مقارنة بالحساب العادى.

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كما تمنح البنوك مجموعة من المزايا منها إصدار محفظة على الهاتف المحمول معفاة من مصاريف الإصدار، بجانب إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا، فى أول عام من فتح الحساب ثم يتم خصم مصاريف التجديد فى العام التالى.

وتتيح أغلب البنوك التى شملها الحصر إمكانية فتح حسابات مصرفية للشباب مجانا وبدون حد أدنى فى حالة عدم احتساب فوائد، فيما تباينت قيمة الحد الأدنى لقيمة الحساب عند رغبة العميل فى الحصول على فائدة لتتراوح بين 1000 وحتى 20000 ألف جنيه.

ويطرح البنك الأهلى حساب المستقبل، بحد أدنى لحساب الرصيد بنحو 500 جنيه، وسعر فائدة %4.75 شهرى، %4.8 وربع سنوى، %4.85 ونصف سنوى، 5 سنوى.

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كما يوفر البنك حساب المدخر الصغير والذى يمنح أسعار فائدة تصاعدية حسب الشرائح المالية بواقع %3 للأرصدة بين 3 الاف حتى 30 الفا، و%3.5 من 30 حتى 50 ألفا ثم %4.25 على الرصيد بين 50 حتى 100 ألف، و%5.25 على الأرصدة التى تزيد عن 100 ألف جنيه

ويطرح بنك مصر حساب توفير للشباب بدون حد أدنى ويصل العائد الشهرى على الحساب إلى %4.75 شهرى، و%5.25 سنويا، حال توافر رصيد بنحو 500 جنيه.

ويقدم بنك قناة السويس حساب «الحصالة» للقصر بولاية النائب القانونى بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب، ويجب ألا يقل الرصيد عن هذا المبلغ لمدة 3 أشهر متتالية لحساب العائد،وتسجل الفائدة الشهرية %3 والدوريات الأعلى %3.25.

كما يطرح البنك المصرى الخليجى حساب توفير MINT للشباب من 29-16 عامًا بعائد تصاعدى يصرف شهريًا ويصل العائد للرصيد أقل من 50 ألف جنيه %3.50 بينما يصل إلى 4% لأكثر من 50 ألف جنيه، ويتم فتح الحساب مجاناً.

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ويقوم بنك الاسكندرية بتقديم حساب توفير Youth للشباب من 25-16 عامًا ثم يحول لحساب توفير عادى بعد هذا السن، بدون حد ادنى، وعائد شهرى يصل إلى %7 سنويًا.

وبتطلب فتح الحساب، صورة من بطاقة الرقم القومى السارية أو جواز سفر سارى للوصى القانونى للطفل فى حالة فتح حسابات Bosses، وشهادة ميلاد الطفل، وتسجل الفائدة على الحسابين %7 سنويًا تضاف كل 3 أشهر.

جدول يرصد حسابات توفير الشباب داخل 11 بنكا

البنكنووع الحسابالحد الأدنيالعائددورية الصرفمصروفات فتح الحساب
الأهلي المصريحساب المستقبل5004.75شهريمجانا
4.8ربع سنوي
4.85النصف سنوي
5سنوي
حساب المدخر الصغير3 – 30 الف3سنوي
30 – 50 الف3.5
50-100الف4.25
أكتر من 1000005.25
بنك مصرحساب الشباب500 – 200004.75شهري
5ربع سنوي
5.12النصف سنوي
5.25سنوي
قناة السويسحساب الحصالة50003شهري
3.25ربع سنوي
النصف سنوي
سنوي
المصري الخليجيحساب MINTأقل من 50 الف3.5شهري
أكثر من 50 الف4
بنك عوده مصرحساب توفير الشباب5005.25ربع سنوي
كريدي اجريكولحساب توفير الشباب3000من خلال الفرعمن خلال الفرع
HSBCحساب توفير الشباب Premierأقل من 200007سنوي
20000-1000010
500000-1000001.75
500000-1000002.5
أكتر من 10000005.5
التعمير والإسكانحساب توفير الشباب1000-100001.75سنوي
10000-100003.5
10000-1000004.5
1000005.5
بنك الأسكندريةحساب الشباب50 جنيه الحد الأدني لفتح الحساب بدء احتساب العائد على الأرصدة  أكثر من 250 جنيه5شهرى
الإمارات دبي الوطنيباقة first للشباب1000 حتى 50 ألف جنيه8.5ربع سنوي
50 ألف حتى 350 ألف جنيه8.75
350 ألف حتى مليون جنيه9
مليون جنيه حتى 5 ملايين جنيه9.5
من 5 ملايين فأكثر9.75
قطر الوطني الأهلىحساب القصر1000 حتى 4999 جنيه2شهرى
5000 حتى 49999 جنيه2.25
50 ألف حتى 99999 جنيه3
100 ألف حتى 499,999 جنيه4
500 ألف حتى 999,999 جنيه5
مليون جنيه حتى 5 ملايين جنيه6.5
أكثر من 5 ملايين جنيه7.25

المصدر: المواقع الالكترونية بالبنوك

اعداد: المال

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بقلم فاطمه امام

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