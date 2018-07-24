تفاصيل حريق نادي العاصمة التابع لنقابة التجاريين

تغطيةـ محمد مجدي:قال صبري موسى، مدير عام نادي العاصمة للتجاريين في شارع الجمهورية بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، إن الحريق الذي اندلع، ظهر اليوم، في تمام الساعة 2 ظهرًا، واستمرّ حتى الساعة 4 عصرًا، كان في الطابقين الرابع والخامس.وأضاف موسى أن الحريق نتيجة ماس كهرب

تغطيةـ محمد مجدي:





قال صبري موسى، مدير عام نادي العاصمة للتجاريين في شارع الجمهورية بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن الحريق الذي اندلع، ظهر اليوم، في تمام الساعة 2 ظهرًا، واستمرّ حتى الساعة 4 عصرًا، كان في الطابقين الرابع والخامس.

وأضاف موسى أن الحريق نتيجة ماس كهربائي في التكييف الخاص بالمطعم في الدور الرابع، والذي اشتعل نتيجة حرارة الجو نظرًا لتشغيله فترة طويلة، مما أدى إلى احتراق المطعم وامتداد النيران إلى الدور الرابع بأكمله، بالإضافة إلى الطابق الخامس والذي يعد الطابق الأخير.

وأوضح أنه لم يكن يتواجد أي أعضاء من النادي في الطابقين الرابع والخامس، ما عدا أفراد الأمن المتواجدين بالطابقين، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد حجم الخسائر التي لحقت المبنى ما بين مادية ومعنوية.